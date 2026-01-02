Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

El reconocido cantante de música popular generó polémica en redes tras interpretar canciones dedicadas a la comunidad LGBTI.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI
El cantante también señaló que, debido al contenido de sus canciones, varios mánagers se han negado a brindarle apoyo. (Fotos: Freepik)

Un reconocido cantante de música popular se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras recibir miles de críticas por interpretar canciones dirigidas a la comunidad LGBTI. ¿De quién se trata?

¿Quién es el cantante de música popular criticado por cantar temas dedicados a la comunidad LGBTI?

Se trata del cantautor mexicano Carlo Lafontine, quien acumula más de cien mil seguidores en Instagram.

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI
Carlo Lafontine aseguró ser rechazado por varios managers por tratar de ser inclusivo en su repertorio musical. (Foto: Freepik)

El artista, cuyo nombre real es Carlos Rodríguez, ha revelado a través de sus plataformas digitales que ha recibido miles de críticas por dedicar canciones a la comunidad LGBTI.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante de 35 años aseguró que, además de las críticas, varios mánagers y promotores le han negado presentaciones por dedicarse a interpretar este tipo de canciones.

Ante esta situación, afirmó que, aunque le han cerrado muchas puertas, continuará interpretando estos temas y confesó que sus canciones nacen del bullying que sufrió durante su niñez.

Ya perdoné a todos aquellos niños y adolescentes que me lastimaban todos los días, que me llevaban atrás de los salones o en los baños me hacían cosas nomás por no amar como ellos aman", expresó.

Cabe resaltar, que Carlo también fue criticado y generó una ola de debate al dedicarle una canción a Carin León.

¿Cuál fue la canción que le dedicó Carlo Lafontine a Carin León?

Luego de que el exponente de música ranchera Carin León lanzara su éxito 'De Compas', Carlo compuso una canción que él mismo aseguró, fue la contestación a su letra llamada 'Yo Soy el Compa'.

A raíz de esto, surgieron miles de comentarios que sugerían una supuesta relación entre los artistas. Sin embargo, el propio Lafontine aclaró en un video que la letra fue compuesta con respeto y admiración, inspirada en historias reales y con un enfoque inclusivo.

Asimismo, expresó que su deseo es que el hermosillense pueda escuchar su canción y grabar juntos una tercera parte relacionada con el tema de 'compas'.

Carin Leon, cantante mexicano de música popular
Carlo Lafontine compuso una canción para Carín León y expresó su deseo de interpretarla junto a él. (Foto: Zak Bennett / AFP)

¿Quién es Carlo Lafontine?

Carlo Lafontine es un exenfermero de profesión que incursionó en la industria musical en 2018 con el género rock pop en español.

Sin embargo, tras la llegada de la pandemia, decidió retomar su labor en enfermería, sin dejar de lado su sueño de convertirse en cantante. Por ello, en 2020 regresó a la música, esta vez apostándole al género regional mexicano.

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI
Carlo Lafontine ejerció la profesión de enfermero por años, pero su amor por la música regional lo llevaron a renunciar. (Foto: Freepik)

A partir de ese momento, comenzó a consolidarse como un referente dentro de este estilo musical.

No obstante, en 2025 decidió dar un giro a su propuesta artística al convertir sus canciones en mensajes inclusivos, lo que generó miles de críticas y una fuerte polémica en redes sociales.

