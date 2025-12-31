Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

Niurka Marcos ha revelado la fecha exacta de lo que sería su cuarta boda junto a Bruno Espino, un hombre 20 años menor que ella.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda
Niurka Marcos reveló que se casa por cuarta vez, y esta vez con un hombre 20 años menor que ella. (Foto izquierda: Alexander Tamargo/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

La vedette cubano-mexicana Niurka Marcos emocionó a sus más de dos millones de seguidores en Instagram al revelar, en exclusiva para una importante revista internacional, la fecha de su boda con su prometido Bruno Espino, 20 años menor que ella.

¿Cuándo será la boda de Niurka Marcos con su novio Bruno Espino?

Niurka Marcos ha confirmado que su cuarta boda con Bruno Espino se celebrará el 1 de agosto de 2026. La fecha tiene un valor especial para la pareja, ya que coincide con el segundo aniversario de su relación, marcando un momento significativo en sus vidas.

Niurka Marcos, vedette cubano-mexicana
Niurka Marcos contraerá nupcias con su novio Bruno Espino, un hombre 20 años menor que ella. (Foto: Alexander Tamargo/Getty Images/AFP)

La también actriz expresó su emoción por esta nueva etapa, asegurando que a sus 58 años vive este compromiso con una mezcla de alegría y nervios. Para ella, esta boda simboliza madurez, amor y estabilidad.

Aunque todavía no se han dado detalles sobre el lugar o el estilo de la ceremonia, todo apunta a que será un evento íntimo y lleno de significado para la pareja y sus familiares más cercanos.

¿Cómo se conocieron Niurka Marcos y Bruno

Niurka y Bruno comenzaron a acercarse en 2024, cuando su amistad evolucionó hacia una relación sentimental. Según la propia actriz, desde sus primeros encuentros hubo una conexión especial que los llevó a consolidar un vínculo profundo.

Su relación se hizo más pública cuando Bruno le propuso matrimonio durante un momento emotivo que marcó un antes y un después en su historia de amor.

Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales varios momentos de su vida juntos, mostrando una relación basada en apoyo y compañerismo.

El tiempo juntos ha fortalecido su relación y ha llevado a que ambos decidieran formalizar su compromiso con una boda que refleja su amor y estabilidad emocional.

¿Cuántas veces se ha casado Niurka Marcos y quiénes han sido sus esposos?

La boda con Bruno será la cuarta de Niurka Marcos. A lo largo de su vida ha tenido tres matrimonios previos que fueron parte importante de su historia personal y pública.

Su primer matrimonio fue con Juan Osorio, con quien tuvo un hijo; luego contrajo nupcias con Bobby Larios y, posteriormente, con Yanixán Texido. Cada una de estas experiencias la ha llevado a aprender y a valorar de manera distinta el amor y el compromiso.

Niurka Marcos y su expareja Eduardo Antonio
Niurka Marcos también ha tenido varias relaciones que no prosperaron, entre ellas una con el cantante Eduardo Antonio. (Foto: Vallery Jean/Getty Images/AFP)
