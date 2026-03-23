La Liendra sorprendió al reaccionar a la discusión que se presentó entre Alexa Torrex y Valentino en La casa de los famosos Colombiatras las palabras de Luisa Cortina en el congelado.

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¿Qué pasó entre Alexa y Valentino tras el congelado de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

La situación ocurrió luego del congelados, en la que ingresó Luisa Cortina. Durante su intervención, Luisa se refirió a Alexa y mencionó a su pareja diciéndole que “era el cuernudo más grande de Colombia”.

Después de la salida de Luisa Cortina, Alexa decidió hablar directamente a las cámaras y manifestó que daba por terminada su relación con Jhorman Toloza.

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En ese momento, Alexa y Valentino protagonizaron una fuerte discusión dentro de la casa.

La Liendra sorprende al opinar sobre el enfrentamiento entre Alexa y Valentino. (Foto: Canal RCN)

En medio del intercambio, Valentino hizo comentarios relacionados con la relación de Alexa, lo que provocó la fuerte reacción de la participante.

Durante la discusión, Alexa expresó: “Él no está estúpid0, déjalo en paz. Ya no tengo relación, eso era lo que querías escuchar y ya no quiero escuchar más de esa persona que no hace parte de mi vida”.

Además, también le dijo a Valentino que su expareja era una buena persona, en medio del cruce de palabras que se dio entre ambos.

¿Cómo reaccionó La Liendra a la discusión en La Casa de los Famosos?

Tras lo ocurrido, La Liendra compartió el momento en sus redes sociales y reaccionó en tiempo real a lo que estaba sucediendo dentro de La casa de los famoso Colombia.

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Durante su reacción, comentó que pensó que la discusión podía escalar más y que incluso creyó que podía pasar a mayores.

La Liendra sorprende al opinar sobre el enfrentamiento entre Alexa y Valentino. (Foto: Canal RCN)

También se mostró sorprendido por el momento en el que Alexa expresó la decisión sobre su relación. Además, repetía sorprendido: “¿Cómo así que Alexa le terminó al novio?, ¿en qué momento pasó esto?”, y también cuestionaba si la pareja ya sabía de esa decisión.

Cuando Alexa y Alejandro cambiaron de lugar, expresó que Alejandro sí se estaba metiendo en medio de la discusión.

Finalmente, cuando parecía que todo se estaba calmando, Alexa volvió a reaccionar a lo que decía Valentino, y La Liendra nuevamente comentó: “se prendió”, al ver que la discusión continuaba.