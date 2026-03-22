El poder de resurrección regresa a La casa de los famosos Colombiay con este giro en la competencia, tres exparticipantes tendrán una nueva oportunidad de regresar y voltear todas las estrategias.

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¿Cómo funcionará el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Esta ocasión, Marilyn Patiño, Luisa Cortina y Beba volverán serán las tres exparticipantes que podrán volver y disputarán de este beneficio.

Durante esta semana, La casa de los famosos Colombia incorporará nuevamente a estas tres participantes que ya habían salido de la competencia.

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Su ingreso marca un nuevo momento dentro del juego, en el que podrán convivir nuevamente con los actuales participantes.

Esta semana dejará atrás al líder tirano y llegará el poder de la resurrección y comenzará con el ingreso de las tres exparticipantes durante la gala del martes 24.

Marilyn Patiño, Beba o Luisa Cortina: ¿quién regresará a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Las tres entrarán en calidad de invitadas por el Jefe y permanecerán en la casa toda la semana, compartiendo con los participantes que continúan en competencia.

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Durante esos días, harán parte de la convivencia habitual dentro de La casa de los famosos Colombia, y sin duda generarán un revuelo entre muchos de los participantes.

¿Quién decide cuál de las tres: Marilyn Patiño, Luisa Cortina o Beba se queda en La casa de los famosos?

Posteriormente, se realizará una ceremonia de votación en la que los famosos deberán elegir a una de ellas.

La participante seleccionada será quien obtenga el poder de resurrección y regresará oficialmente de nuevo a la competencia.

Asimismo, las dos exparticipantes que no reciban los votos necesarios deberán abandonar nuevamente la casa una vez finalice la jornada de votación.

Marilyn Patiño, Beba o Luisa Cortina: ¿quién regresará a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Esto significa que solo una de las tres podrá continuar en La casa de los famosos Colombia, mientras que las otras dos finalizarán definitivamente su participación en la tercer temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por supuesto, el ingreso de Marilyn Patiño, Luisa Cortina y Beba desde ya está dando de qué hablar. Como bien se conoce, las tres han sido fuertes competidoras y su forma de ser ha generado muchas reacciones dentro y fuera de la casa.