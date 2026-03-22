Jhorman Toloza revela qué pasó con el tinte de Alexa Torrex y aclara quién fue el responsable
Jhorman Toloza explicó qué pasó con el tinte morado de Alexa Torrex y aclaró que no fue la producción de La casa de los famosos.
Jhorman Toloza se pronunció recientemente sobre lo que ocurrió con el color de cabello de su pareja dentro de La casa de los famosos Colombia, luego de que su característico tono morado cambiara.
¿Qué explicó Jhorman Toloza sobre el cambio en el tinte de Alexa?
A través de un video, el prometido de Alexa Torres explicó detalles sobre el manejo del tinte, señalando que este color requiere un cuidado específico para poder mantenerse en el tiempo.
Según indicó, existe un equipo encargado de enviarle a la participante todo lo necesario mientras permanece en la casa, desde ropa hasta productos personales, incluyendo los elementos para el cuidado de su cabello.
En su explicación, Jhorman aseguró que los productos enviados han sido siempre los mismos y que no hubo cambios en los insumos utilizados en esta ocasión.
También aclaró que la producción de La casa de los famosos Colombia no tuvo responsabilidad en lo sucedido.
En sus palabras, afirmó: “RCN no tuvo la culpa, no cambiaron nada”, descartando cualquier modificación en los productos entregados.
Además, mencionó que el mantenimiento del color morado tiene ciertas indicaciones específicas y que, si no se siguen correctamente, el resultado puede alterarse.
Incluso señaló que no es la primera vez que envían este producto.
¿Por qué Jhorman Toloza dijo que el error fue de Alexa Torrex?
De acuerdo con lo que explicó, el cambio en el color se habría dado por la forma en la que se aplicaron los productos.
Jhorman indicó que el procedimiento habitual consiste en aplicar el matizante con agua oxigenada, mientras que el tinte debe utilizarse de manera directa.
Sin embargo, en esta ocasión, según su versión, se habría cambiado el orden de aplicación.
Señaló que posiblemente se mezcló el tinte con el agua oxigenada, lo que generó una reacción que alteró el color final del cabello.
Esto ocurrió en medio de la celebración del cumpleaños de Alexa dentro de la casa. Tras lo sucedido, la participante reaccionó visiblemente afectada por el resultado y posteriormente utilizó una peluca durante la gala, en la que Alejandro y Tebi también llevaron pelucas para apoyarla.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike