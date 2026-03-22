Sale a la luz video de Alejandra Salguero: le envía fuerte mensaje a Tebi, ¿mencionó a Alexa?

Alejandra Salguero compartió un mensaje dirigido a su pareja en medio de lo que ocurre dentro de La casa de los famosos Colombia, luego de que se conocieran los resultados de una reciente prueba.

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¿Qué decía el mensaje que Alejandra Salguero envió para Tebi?

Durante la jornada del beneficio y castigo, Tormenta y Calma se enfrentaron a un reto de cocina que consistía en preparar un plato bajo la evaluación de un chef invitado.

Tras la degustación, el jurado determinó que el equipo ganador fue Calma, lo que les permitió acceder al beneficio de la semana.

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Como parte del beneficio, los integrantes del equipo ganador recibieron mensajes en video de sus familiares.

Así fue el mensaje que Alejandra Salguero envió a Tebi y no se vio en la casa. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, el equipo Tormenta, donde se encuentra ahora Tebi, recibió el castigo de consumir únicamente papilla durante un día.

Tras lo ocurrido, en la cuenta oficial de Instagram de Tebi fue publicado el video que su novia, Alejandra Salguero, había enviado previamente en caso de que él resultara ganador de la prueba.

Aunque no fue reproducido dentro de La casa, el contenido fue compartido con los seguidores del participante de La casa de los famosos.

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¿Alejandra Salguero mencionó a Alexa en su mensaje para Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En el mensaje, Alejandra le recordó a Tebi aspectos relacionados con su proceso antes de ingresar a la casa más famosa.

Así fue el mensaje que Alejandra Salguero envió a Tebi y no se vio en la casa. (Foto: Canal RCN)

También hizo referencia a experiencias vividas por ambos y al objetivo que él tenía al comenzar su participación en el programa.

Entre sus palabras, expresó: “Que recuerdes en este momento quién eres y por qué estás ahí, porque la vida no nos ha tratado de la mejor manera y nosotros sabemos lo que hemos vivido. Demuestra tu talento y, sobre todo, recuerda el propósito, no te distraigas por nada ni por nadie”.

Todo esto ocurre en medio de los últimos días, cuando se ha evidenciado una cercanía entre Tebi y Alexa Torres, que al inicio fue un supuesto “shippeo” y luego cambió cuando expresaron sus sentimientos de gusto, generando una ola de reacciones dentro y fuera de La casa de los famosos.