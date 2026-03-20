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Juanda Caribe se emociona con video familiar tras la victoria de Calma, ¿era Sheila?

Calma ganó la prueba de cocina y se llevó emotivo beneficio mientras que Tormenta recibió castigo de papilla. Esto pasó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Calma ganó la prueba de beneficio y Tormenta recibió el castigo de papilla en La casa de los famosos Colombia
Así se desarrolló la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo una nueva prueba de beneficio y castigo, en la que los participantes debieron enfrentarse a un reto de cocina.

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¿Qué pasó tras la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

La dinámica consistía en preparar un plato de salmón siguiendo una receta específica, utilizando los ingredientes disponibles en cada estación asignada a los equipos.

Durante la prueba, los participantes contaron con un tiempo determinado para completar la preparación y presentar el plato de la manera más fiel posible a la receta.

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Una vez finalizado el tiempo, los platos fueron llevados ante un chef invitado, quien evaluó las preparaciones sin conocer a qué equipo pertenecía cada una. Tras la degustación, el jurado emitió su veredicto final y eligió al equipo ganador.

Luego de la evaluación, se conoció que el equipo Calma fue el ganador de la prueba, lo que les permitió acceder al beneficio de la semana.

Tras conocerse el resultado, algunos participantes reaccionaron emocionalmente. Alexa Torres rompió en llanto al recordar a sus padres estaban de cumpleaños y por eso quería ganar la prueba, mientras que otros integrantes del equipo Tormenta expresaron su inconformidad por los resultados recientes en las pruebas.

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En la gala del 20 de marzo se revelaron los efectos de la prueba: el beneficio consistía en recibir mensajes en video de sus familias, mientras que el castigo implicaba consumir papilla durante un día, algo que ya se había visto en la primera temporada.

Calma ganó la prueba de beneficio y Tormenta recibió el castigo de papilla en La casa de los famosos Colombia
Así se desarrolló la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Al conocer el castigo, Alexa mencionó que se sentía especial por los conocidos ‘papillentes’, mientras que Yuli preguntó qué ocurriría si no consumían la papilla.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe al mensaje de su familia?

Durante la entrega de los beneficios, los integrantes de Calma comenzaron a recibir los videos de sus familiares.

Uno de los primeros en verlo fue Campanita, quien recibió un mensaje de su pareja sentimental el cual generó reacciones entre sus compañeros por el emotivo mensaje de amor.

Calma ganó la prueba de beneficio y Tormenta recibió el castigo de papilla en La casa de los famosos Colombia
Así se desarrolló la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juanda Caribe recibió un mensaje de su madre. En el video, ella le expresó que todo se encontraba bien y le compartió detalles sobre su hija, mencionando que ya decía “papá”.

Al escuchar el mensaje, Juanda Caribe se mostró visiblemente emocionado. Posteriormente los de Calma recibieron los mensajes de sus familiares y amigos.

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