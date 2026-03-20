Nicolás Arrieta entró a La casa de los famosos y lanzó fuertes mensajes a Juanda Caribe y Alexa
Nicolás Arrieta ingresó a La casa de los famosos en medio del congelado y se fue contra Juanda Caribe y Alexa: esto les dijo.
Nicolás Arrieta regresó a La casa de los famosos Colombia en medio del congelado, en el que expresó su sentir a todos los participantes y les dijo directamente lo que pensaba.
¿Qué mensajes dejó Nicolás Arrieta a los participantes de La casa de los famosos Colombia?
Su entrada generó expectativa entre los televidentes, especialmente por lo que les diría a los participantes que sin dudar y fiel a su estilo les dijo de frente sus verdades.
Durante su ingreso, Nicolás Arrieta llegó a la sala visiblemente emocionado y expresó que se sentía nervioso.
En medio de su intervención, invitó a los famosos a disfrutar la experiencia, recordándoles que es una oportunidad única.
También les dijo frases como: “Diviértanse, esto se vive una vez. No quiero que digan me arrepiento”, además de mencionar que los extrañaba.
A Juan Palau le pidió que se ‘parara duro’, mientras que a Juancho le expresó que iba bien.
En el caso de Juanda Caribe, le dijo que bajara el ego, mencionando que se había apagado, pero también hizo referencia a las segundas oportunidades.
A Eidevin le dijo “basta ya”, mientras que a Campanita le preguntó qué había pasado con su baile.
También se refirió a Karola como “la que controla” y a Mariana Zapata le comentó que parecía haberse olvidado a qué había llegado.
Sobre Alejandro, no le dijo palabras, pero sí hizo el gesto de “se le quitó el sombrero”.
¿Cuál fue el regalo de Nicolás Arrieta para Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?
A Alexa Torrex y a Tebi les hizo una reflexión sobre lo que están dispuestos a perder para ganar dentro del juego: “que están dispuesto a perder para ganar este juego”.
Además, mencionó a Manuela, señalando que debía despertarse diciéndole que a que había ido solo a comer y a dormir. También tuvo palabras para Yuli durante su recorrido a quien solo le dijo “Así no”.
Y a Valentino le expresó su cariño, entregándole una cadena, lo que provocó que se emocionara; desde que escuchó a Nicolás, rompió en llanto.
Antes de finalizar, Nicolás Arrieta agradeció a los participantes por el apoyo recibido y les pidió que no pensaran en lo que ocurre afuera.
Asimismo, mencionó que actualmente hace parte del programa matutino de Buen Día Colombia como presentador.
Una vez terminó el congelado y los participantes pudieron moverse, reaccionaron a su visita y a sus palabras.
Posteriormente, al salir de la casa, Nicolás Arrieta habló con Carla Giraldo, momento en el que se mostró conmovido y expresó que fue fuerte regresar, además de mencionar que su paso por La casa de los famosos marcó un cambio en su vida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike