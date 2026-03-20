Nicolás Arrieta regresó a La casa de los famosos Colombia en medio del congelado, en el que expresó su sentir a todos los participantes y les dijo directamente lo que pensaba.

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¿Qué mensajes dejó Nicolás Arrieta a los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Su entrada generó expectativa entre los televidentes, especialmente por lo que les diría a los participantes que sin dudar y fiel a su estilo les dijo de frente sus verdades.

Durante su ingreso, Nicolás Arrieta llegó a la sala visiblemente emocionado y expresó que se sentía nervioso.

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En medio de su intervención, invitó a los famosos a disfrutar la experiencia, recordándoles que es una oportunidad única.

También les dijo frases como: “Diviértanse, esto se vive una vez. No quiero que digan me arrepiento”, además de mencionar que los extrañaba.

En congelado Nicolás Arrieta les dijo fuertes palabras a Alexa y Juanda Caribe en La casa de los famosos.

A Juan Palau le pidió que se ‘parara duro’, mientras que a Juancho le expresó que iba bien.

En el caso de Juanda Caribe, le dijo que bajara el ego, mencionando que se había apagado, pero también hizo referencia a las segundas oportunidades.

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A Eidevin le dijo “basta ya”, mientras que a Campanita le preguntó qué había pasado con su baile.

También se refirió a Karola como “la que controla” y a Mariana Zapata le comentó que parecía haberse olvidado a qué había llegado.

Sobre Alejandro, no le dijo palabras, pero sí hizo el gesto de “se le quitó el sombrero”.

¿Cuál fue el regalo de Nicolás Arrieta para Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

A Alexa Torrex y a Tebi les hizo una reflexión sobre lo que están dispuestos a perder para ganar dentro del juego: “que están dispuesto a perder para ganar este juego”.

Además, mencionó a Manuela, señalando que debía despertarse diciéndole que a que había ido solo a comer y a dormir. También tuvo palabras para Yuli durante su recorrido a quien solo le dijo “Así no”.

Y a Valentino le expresó su cariño, entregándole una cadena, lo que provocó que se emocionara; desde que escuchó a Nicolás, rompió en llanto.

Antes de finalizar, Nicolás Arrieta agradeció a los participantes por el apoyo recibido y les pidió que no pensaran en lo que ocurre afuera.

En congelado Nicolás Arrieta les dijo fuertes palabras a Alexa y Juanda Caribe en La casa de los famosos.

Asimismo, mencionó que actualmente hace parte del programa matutino de Buen Día Colombia como presentador.

Una vez terminó el congelado y los participantes pudieron moverse, reaccionaron a su visita y a sus palabras.

Posteriormente, al salir de la casa, Nicolás Arrieta habló con Carla Giraldo, momento en el que se mostró conmovido y expresó que fue fuerte regresar, además de mencionar que su paso por La casa de los famosos marcó un cambio en su vida.