Jhorman Toloza sorprende con mensaje en medio de polémica con Alexa: “Lo que es mejor para ti”

Jhorman Toloza ha estado en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir varios mensajes sobre su relación con Alexa Torrex, mientras ella continúa en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman rompe el silencio tras el incidente con el cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos

¿Qué mensaje compartió Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, en sus redes sociales?

En esta ocasión, Jhorman Toloza compartió un mensaje a través de las historias de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores.

En la publicación, citó un fragmento con contenido espiritual que llamó la atención de los internautas. El mensaje decía:

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu rompe silencio tras ser acusada de robo en los 15 años de Isabella Valdiri: ¿qué dijo?

“Todo tiene su tiempo. Ten paciencia. Dios sabe lo que es mejor para ti. Soporta el proceso y vivirás el propósito. Mantente firme y no abandones tu fe. Valdrá la pena. Confía, el obrar de Dios es hermoso”.

Jhorman Toloza comparte mensaje espiritual que relacionan con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Tras las publicación los internautas reaccionaron con comentarios relacionados con la polémica que se desató tras el supuesto shippeo entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Como bien se conoce, desde hace varios días ha habido una cercanía entre los dos participantes, incluso en el que decidieron alejarse un poco tras expresar un gusto mutuo entre ellos.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz video en el que la esposa de Luis Alfonso le hace un reclamo en público, ¿qué le dijo?

Situación que ha generado una ola de reacciones en redes sociales por una supuesta infidelidad.

¿Por qué relacionan el mensaje del prometido de Alexa con lo que ocurre en La casa de los famosos?

Por lo que, algunos usuarios han interpretado el mensaje de Jhorman como una reacción frente a lo que sucede dentro de La casa y es que recientemente a Tebi lo cambiaron de cuarto en donde incluso durmió en la misma cama de Alexa.

No obstante, el prometido de Alexa ha manifestado en varias ocasiones, también a través de sus redes sociales, que su relación continúa y que se mantiene firme con ella.

Jhorman Toloza comparte mensaje espiritual que relacionan con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

En ese sentido, también ha expresado su apoyo a la participación de Alexa en el reality de convivencia del Canal RCN y a todo su fandom para que sigan votando por ella.

Incluso, expresó su apoyo tras el reciente incidente que tuvo Alexa con el color de su cabello, luego de que le aplicaran un tono diferente. Jhorman compartió que la situación ya estaba siendo solucionada.