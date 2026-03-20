Jhorman Toloza sorprende con mensaje en medio de polémica con Alexa: “Lo que es mejor para ti”
Jhorman Toloza compartió un curioso mensaje en redes que desató reacciones con su relación con Alexa Torrex; esto dijo.
Jhorman Toloza ha estado en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir varios mensajes sobre su relación con Alexa Torrex, mientras ella continúa en La casa de los famosos Colombia.
¿Qué mensaje compartió Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, en sus redes sociales?
En esta ocasión, Jhorman Toloza compartió un mensaje a través de las historias de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores.
En la publicación, citó un fragmento con contenido espiritual que llamó la atención de los internautas. El mensaje decía:
“Todo tiene su tiempo. Ten paciencia. Dios sabe lo que es mejor para ti. Soporta el proceso y vivirás el propósito. Mantente firme y no abandones tu fe. Valdrá la pena. Confía, el obrar de Dios es hermoso”.
Tras las publicación los internautas reaccionaron con comentarios relacionados con la polémica que se desató tras el supuesto shippeo entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Como bien se conoce, desde hace varios días ha habido una cercanía entre los dos participantes, incluso en el que decidieron alejarse un poco tras expresar un gusto mutuo entre ellos.
Situación que ha generado una ola de reacciones en redes sociales por una supuesta infidelidad.
¿Por qué relacionan el mensaje del prometido de Alexa con lo que ocurre en La casa de los famosos?
Por lo que, algunos usuarios han interpretado el mensaje de Jhorman como una reacción frente a lo que sucede dentro de La casa y es que recientemente a Tebi lo cambiaron de cuarto en donde incluso durmió en la misma cama de Alexa.
No obstante, el prometido de Alexa ha manifestado en varias ocasiones, también a través de sus redes sociales, que su relación continúa y que se mantiene firme con ella.
En ese sentido, también ha expresado su apoyo a la participación de Alexa en el reality de convivencia del Canal RCN y a todo su fandom para que sigan votando por ella.
Incluso, expresó su apoyo tras el reciente incidente que tuvo Alexa con el color de su cabello, luego de que le aplicaran un tono diferente. Jhorman compartió que la situación ya estaba siendo solucionada.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike