Sale a la luz video en el que la esposa de Luis Alfonso le hace un reclamo en público, ¿qué le dijo?
Luisa Fernanda Pulgarín se mostró visiblemente enojada en medio de una conversación con Luis Alfonso: esto dijo.
La creadora de contenido Luisa Fernanda Pulgarín compartió recientemente un momento con su esposo, el cantante de música popular Luis Alfonso, que llamó la atención en redes sociales por la reacción que tuvo.
¿Qué ocurrió entre Luisa Fernanda Pulgarín y Luis Alfonso en el video?
A través de sus redes sociales, donde ambos suelen mostrar parte de su vida personal y profesional, la pareja dejó ver una momento que rápidamente generó reacciones entre sus millones de seguidores.
En el video publicado, Luisa Fernanda Pulgarín aparece intentando hablar con su esposo en un tono serio, mientras él con una actitud relajada no responde de la misma manera.
Luisa Fernanda Pulgarín le hace un reclamo a Luis Alfonso y le pide que le preste atención, incluso diciéndole de forma directa y firme: “Ponme atención” mientras él con su característico humor continúa haciéndole bromas a su esposa.
Más allá del curioso momento, a Luisa Fernanda se le notó el enojo al intentar hablar con el artista de música popular.
Tras la publicación del video del reclamo, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.
Algunos reaccionaron con humor tras ver el momento de la pareja, mientras que otros también elogiaron la relación que tienen, desde hace ya varias años juntos.
¿Qué se sabe del nuevo proyecto musical de Luis Alfonso?
De acuerdo con lo que se ha visto en sus redes sociales, el artista estaría próximo a estrenar una nueva canción y sumar más éxitos en su carrera musical.
Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el lanzamiento, se han compartido algunos momentos relacionados con el proceso de grabación del video clip.
En ese contexto, Luisa Fernanda Pulgarín también compartido contenido del detrás de cámaras, en el que se observa al cantante en diferentes momento. En uno de los videos se le ve en unas escaleras, rodeado de varias modelos que harían parte del video.
Como bien se conoce Luisa Fernanda Pulgarín más allá de ser su esposa es la que se encarga de la gestión de la imagen y carrera de Luis Alfonso como parte de la empresa familiar.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike