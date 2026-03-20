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Luisa Fernanda W se compara con personaje de Betty la fea tras bautizo de su hijo: “en otra novela…”

Luisa Fernanda W hizo una curiosa comparación con un personaje de Yo soy Betty, la fea y su mensaje llamó la atención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W se compara con Marcela Valencia de Yo soy Betty, la fea
Luisa Fernanda W causa revuelo al compararse con Marcela de Betty la fea (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió recientemente con sus millones de seguidores que su hijo menor, Domenic, fue bautizado en Rancho MX, lugar donde junto a Pipe Bueno tienen un restaurante.

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Tras dar a conocer la noticia, comenzaron a circular distintos detalles de lo que fue la celebración religiosa, en la que participaron familiares y amigos cercanos a la pareja.

¿Qué detalle llamó la atención en el bautizo del hijo de Luisa Fernanda W?

En las imágenes que publicó en sus redes sociales, Luisa Fernanda W mostró varios momentos de la ceremonia.

En una de las fotografías aparece junto a Pipe Bueno y sus dos hijos, mientras el sacerdote les habla durante el ritual religioso, y ellos están sosteniendo una vela encendida como parte de la celebración.

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Sin embargo, más allá del contexto del bautizo, hubo un detalle específico que captó la atención.

La misma influencer reaccionó a su imagen y decidió hacer un comentario en tono de humor sobre su apariencia en ese momento.

Luisa Fernanda W se compara con Marcela Valencia de Yo soy Betty, la fea
Luisa Fernanda W causa revuelo al compararse con Marcela de Betty la fea (Foto: Canal RCN)

Luisa Fernanda W hizo referencia a un parecido que encontró entre su look y el de dos personajes de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, que por supuesto generó reacciones en sus seguidores.

¿Por qué Luisa Fernanda W se comparó con personajes de Yo soy Betty, la fea?

Según lo que compartió en sus redes sociales, Luisa Fernanda W notó que su peinado y el vestuario que llevaban ella y Pipe Bueno en ese momento recordaban a Marcela Valencia y Don Armando.

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En la publicación, escribió una frase haciendo alusión a esta comparación: “en otra novela donde sí formaron un hogar”.

El comentario no pasó desapercibido y los internautas reaccionaron con comentarios haciendo referencia a la novela y al parecido mencionado.

Luisa Fernanda W se compara con Marcela Valencia de Yo soy Betty, la fea
Luisa Fernanda W causa revuelo al compararse con Marcela de Betty la fea (Foto: AFP)

Además de los comentarios relacionados con Yo soy Betty, la fea varios seguidores expresaron lo mayor que se ve Luisa Fernanda W en las imágenes al usar este tipo de vestuario.

Lo cierto es que siguen saliendo detalles de la celebración, que a diferencia del bautizo de Máximo, fue más privada la celebración.

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