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Eidevin cambia otra vez de look en La casa de los famosos y desata curiosa reacción en Mariana

Eidevin cambió de nuevo de look en La casa de los famosos Colombia y generó reacciones entre Mariana y Karola; esto dijeron

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin se quita la barba en La casa de los famosos y divide opiniones entre Mariana y Karola.
Eidevin se quita la barba en La casa de los famosos y divide opiniones entre Mariana y Karola. (Fotos: Canal RCN)

Tras el cambio de look de Eidevin en La casa de los famosos Colombia, surgieron distintas reacciones entre sus compañeros sobre su apariencia y el tipo de hombre que les gusta.

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¿Por qué Eidevin decidió cambiar de look en La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata y Karola tuvieron opiniones muy diferentes respecto al nuevo estilo del participante costeño.

Sin dudar, Mariana Zapata al ver este nuevo cambio de look de Eidevin expresó sus preferencias sobre el tipo de hombre que le atrae y comentó sobre la barba de él.

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Hace unos días, Eidevin decidió primero se quitó la barba, dejando únicamente el bigote, pero luego optó por eliminar también el bigote por completo luego de conocer lo que piensa Mariana Zapata de él, tras el primer cine en La casa de los famosos.

Eidevin se quita la barba en La casa de los famosos y divide opiniones entre Mariana y Karola.
Eidevin se quita la barba en La casa de los famosos y divide opiniones entre Mariana y Karola.

Al verse en el espejo, Eidevin confesó que se sentía extraño tras años de cuidar su barba.

Juan Palau fue uno los primeros en reaccionar, quien señaló que luego quitarse el bigote también, este era el verdadero cerrando ciclos, haciendo referencia a su ruptura con Mariana Zapata.

¿Qué opinaron Mariana Zapata y Karola sobre el nuevo look de Eidevin?

Por su parte, Mariana Zapata fue clara al expresar su opinión pues considera que la barba funciona como un “maquillaje” para los hombres y señaló que Eidevin se veía extraño sin la barba, comparándolo incluso con Calamardo de manera jocosa.

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A lo que Juanda Caribe fue directo al decir que su aspecto sin barba no le favorecía: “se ve horrible sin la barba”.

Al dirigirse al cuarto Calma, Karola también reaccionó al cambio que a diferencia de Mariana Zapata, le comentó a Eidevin que se veía más joven sin el bigote y que lucía bien tanto con la barba y el bigote como sin ellos.

Eidevin se quita la barba en La casa de los famosos y divide opiniones entre Mariana y Karola.
Eidevin se quita la barba en La casa de los famosos y divide opiniones entre Mariana y Karola. (Foto: Canal RCN)

Como se ha conocido, Eidevin mostró interés en Mariana Zapata; sin embargo, la relación entre ambos no prosperó. Por otro lado, Karola ha manifestado en varias ocasiones que siente atracción por Eidevin, mientras que él ha señalado que la considera principalmente como amiga.

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