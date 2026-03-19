Eidevin como líder de la semana en La casa de los famosos Colombia, abrió de nuevo la caja de pandora, pero en esta ocasión debía entregársela a uno de sus compañeros.

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¿Cuál era el mensaje que contenía la caja de pandora que entregó Eidevin?

En la gala de la noche del 19 de marzo, Eidevin entregó en vivo la caja de pandora a Juanda Caribe. Mientras Carla le pidió un número, Eidevin sin dudar dijo el cinco.

Tras esto Juanda Caribe debía darle a la quinta persona la caja, en esta ocasión fue Karola quien debía abrir la caja y leer el contenido del sobre.

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Karola algo temerosa, lo abrió y leyó la descripción llevándose la sorpresa que podría salvarse o salvar a uno de los nominados que estaban en la placa. Tras pensarlo unos segundos, decidió salir ella de la nominación.

La casa de los famosos sorprende con salvación de Karola tras abrir la caja de Pandora. (Foto: Canal RCN)

Y es que no será la única que saldrá de la placa, tras un intenso robo de salvación, Teni se llevó este beneficio y se lo quitó a Eidevin.

El nombre del participante se dará a conocer en la próxima gala, en la que quedará definida la placa y el público comenzará a votar por su favorito para evitar su salida el domingo de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo reaccionó Karola tras llevarse el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Tras la gala, Karola le expresó a Campanita, Valentino y Mariana que, aun así, Tebi le había dicho que si ganaba el robo de salvación la iba a sacar de la placa, luego del gesto que tuvo con Alexa en la nominación.

La casa de los famosos sorprende con salvación de Karola tras abrir la caja de Pandora. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Valentino y Campanita se mostraron incrédulos y le dijeron que le había dicho eso en ese momento, pues, como se conoce, si se dice el nombre del salvado, este pierde validez.

Ante esto, Karola respondió que le creía a sus palabras, pero que ya no lo necesitaba. Mientras tanto, Mariana pedía en las cámaras votos para ella, ya que considera que Tebi salvaría a Alejandro.

Siendo así, la placa de nominación quedó de la siguiente manera: Campanita, Tebi, Alejandro, Juan Palau, Mariana Zapata, Juanda Caribe y Juancho.