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Eidevin es sancionado en La casa de los famosos Colombia: esta fue la dura decisión del Jefe

Eidevin recibió sanción tras no usar uno de los beneficios como líder tirano en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin recibe sanción en su semana de líder tirano en La casa de los famosos Colombia
Esta fue la sanción para Eidevin tras no usar los beneficios de su liderazgo en La casa de los famosos Col. (Foto: Canal RCN)

Eidevin recibió una sanción tras un hecho ocurrido con uno de los beneficios que obtuvo durante su liderazgo en La casa de los famosos Colombia. La situación se dio luego de la última cena que tenía como parte de las ventajas de la semana.

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¿Qué pasó con la cena de Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Como parte de su rol como líder tirano, Eidevin contaba con el beneficio de una cena especial, a la cual decidió invitar a Karola.

Sin embargo, tras el cambio de los participantes entre los cuartos Tormenta y Calma, el participante tomó la decisión de mover a Karola al cuarto Calma, lo que generó una reacción emocional por parte de ella, quien no estuvo de acuerdo con la decisión y expresó su inconformidad.

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En medio de lo ocurrido, Eidevin intentó hablar con Marina en el cuarto del líder para aclarar su situación sentimental.

Eidevin recibe sanción en su semana de líder tirano en La casa de los famosos Colombia
Esta fue la sanción para Eidevin tras no usar los beneficios de su liderazgo. (Foto: Canal RCN)

Durante esta conversación, la cena que estaba destinada para él y Karola quedó servida sin ser utilizada en ese momento.

Posteriormente, algunos participantes como Valentino y Juanda Caribe tomaron parte de los alimentos que estaban destinados para esa cena.

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Más adelante, tanto Eidevin como Karola consumieron algo de lo que había quedado disponible.

¿Qué sanción recibió Eidevin por parte del Jefe en La casa de los famosos Colomibia?

Durante la gala del 19 de marzo, la presentadora Carla Giraldo comunicó la decisión tomada frente a este hecho.

Según se indicó, el Jefe, quien establece las reglas dentro de La casa de los famosos Colombia, evaluó lo sucedido con la cena.

Eidevin recibe sanción en su semana de líder tirano en La casa de los famosos Colombia
Esta fue la sanción para Eidevin tras no usar los beneficios de su liderazgo. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, se informó que Eidevin recibiría una sanción relacionada con el uso de este beneficio. De acuerdo con lo anunciado en la gala, el participante no podrá acceder a más cenas como parte de sus ventajas durante el liderazgo de esta semana.

La decisión fue comunicada en vivo, donde Carla también le mencionó que a partir de esta noche no podrá recibir más cenas. Además, le dijo que tenían una receta perfecta de su mamá para esta noche. Pero ahora no podrá disfrutar de este beneficio.

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