Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por confirmar que está embarazada.

Sin duda, la noticia en la que Lina anunció que está embarazada, ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, quienes, se han sorprendido con el nuevo momento por el que está atravesando a nivel emocional.

Así también, varios internautas se han sorprendido con la emotiva fotografía que compartió el hermano de Lina Tejeiro tras la especial del día de la madre el pasado 10 de mayo.

¿Cuál fue el video que compartió el día de Lina Tejeiro al enterarse que su hermana será madre?

Es clave mencionar Lina Tejeiro se ha destacado no solo por ser una destacada actriz colombiana quien ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones, sino que también, se ha caracterizado al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Esta foto compartió Andrés Tejeiro junto a su hermana por el dia de la madre. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Lina ha generado una gran variedad de opiniones tras los diferentes detalles que ha mostrado en su vida cotidiana al estar embarazada.

Por ello, el pasado 10 de mayo, se llevó a cabo una de las celebraciones más importantes en Colombia, en especial, por la celebración del día de las madres.

En medio de esta situación, Lina Tejeiro compartió unas historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores en las que aparece junto a su madre y hermano Andrés Tejeiro, quien le expresó las siguientes palabras:

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“Feliz día Lina Tejeiro, ese día recibí la noticia de que iba a ser tío”, agregó Andrés en la descripción de la publicación.

¿Quién es y a qué se dedica Andrés Tejeiro, el hermano de Lina?

A esto se dedica el hermano de Lina Tejeiro. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Andrés, el hermano de Lina Tejeiro, demuestra a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 157 mil seguidores, que es un reconocido emprendedor y CEO.

Así también, suele compartir varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por mantener informados a sus seguidores que le gusta mantenerse en forma al hacer ejercicio.