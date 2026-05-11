Alejandra Salguero causa conmoción con polémico video en redes: “¿necesitas más?"
Alejandra Salguero sacudió las redes sociales con un video en sus redes, con el cual la siguen relacionando con Tebi Bernal.
La casa de los famosos Colombia 2026 sigue generando revuelo en redes sociales debido a las relaciones cercanas que se han dado a lo largo de la temporada. Actualmente, la única que queda en este punto de la competencia es la conformada por Juanda Caribe y Mariana Zapata.
Sin embargo, una que formó bastantes opiniones fue la de Tebi Bernal y Alexa Torrex, quien hoy ya no está en la convivencia, porque fue eliminada el pasado domingo 3 de mayo.
Ambos famosos terminaron sus relaciones que habían dejado en el exterior, pero el deportista se ha visto bastante preocupado por su ex, ya que ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere salir para ver qué pasó con Alejandra Salguero.
Por su parte, ella se ha pronunciado sobre el tema y en un iniciado que sacaran a Tebi antes de que todo escalara y cuando esto sí pasó, ella ya dijo que no estaría con él.
¿Cuál fue el video de Alejandra Salguero con el que provocó revuelo en redes?
Tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandra Salguero se pronunció y en un comentario dejó saber que deseaba que su ex fuera feliz con la cantante.
Sin embargo, cualquier cosa que haya la expareja de Tebi Bernal, es tomada como una pulla para él o revelaría cómo se está sintiendo ella con la polémica que nació dentro de la convivencia.
Por eso, en una publicación reciente que hizo Alejandra en TikTok en donde se pregunta: “¿Necesitas más?, ¿No estás cansado de intentar llenar ese vacío?”, provocó todo tipo de opiniones.
¿Qué reacciones recibió Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal en su publicación?
En los comentarios del video, Alejandra Salguero recibió comentarios en los que le insinuaron que ella iba a perdonar a Tebi Bernal cuando saliera de La casa de los famosos Colombia y que, además, “estaba esperando esos millones de pesos” del premio.
Sin embargo, también recibió consejos para que pasara la página y no sintiera “resentimiento” por lo que había sucedido en la convivencia entre su ex y Alexa, a quien no dejó de comentar en los videos de Alejandra, por eso, ella ha respondido.
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