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Sonia Restrepo se quiebra al presenciar un homenaje para Yeison Jiménez

Sonia Restrepo no pudo contener su dolor al presenciar un conmovedor homenaje para Yeison Jiménez, tras cuatro meses de fallecido.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sonia Restrepo se quiebra tras emotivo homenaje a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo rompe en llanto durante homenaje dedicado a Yeison Jiménez . (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 10 de mayo, Yeison Jiménez cumplió cuatro meses de fallecido y sin duda, fue una dura fecha para su familia, porque se celebró el día de la madre en el país.

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Aunque haya sido una fecha para conmemorar a las madres, también fue para recordar no solo al cantante, sino a sus amigos, quienes perdieron la vida junto a él, por eso, su hermana Lina, les envió un saludo a las madres que Jefer, Waisman, Juan Manuel y Fernando.

Por su lado, la hija mayor de Yeison, Camila, publicó una hermosa foto con Sonia Restrepo, deseándole el feliz día de la madre.

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Sin embargo, en redes sociales circula un clip publicado para este mismo día, en donde se ve a la viuda de Jiménez con felicidad, pero a la vez con tristeza por un homenaje que le hicieron a su esposo.

¿Qué han pasado con Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, últimamente ha aparecido más en las redes sociales, pues ella continúa con el legado del artista y ha promocionado la marca de sombreros y gorras de su esposo.

Sonia Restrepo rompe en llanto durante homenaje dedicado a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo se conmueve con homenaje en honor a Yeison Jiménez. (Foto/Canal RCN)

Pero también ha dado entrevistas y se ha conocido un poco más de ella y de cómo conoció a su amado, padre de sus tres hijos.

Por otro lado, sin duda se ha visto que, aunque Sonia ya sonríe y se ve más tranquila tras la partida del artista, sigue dejando ver su dolor y nostalgia; este fue el caso de un último video que se conoce de ella.

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¿Cuál es el video en el que Sonia Restrepo rompe en llanto por un homenaje a Yeison Jiménez?

En este clip en emoción, Sonia Restrepo está en Cajicá en un negocio en donde venden sombreros y allí, le rindieron homenaje a Yeison Jiménez con uno de sus famosos lemas 'Hágale duro que la soga es nueva”, además había una foto de él en tamaño real.

Sonia Restrepo se conmueve con homenaje en honor a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo se quiebra tras emotivo homenaje a Yeison Jiménez. (Foto/Canal RCN)

Cuando la viuda del artista lee esto en voz alta reacciona y dice: “desde siempre, desde sus inicios lo decía”.

Luego de decir esto, posa en frente de una cámara, sonríe y luego agacha su mirada, pone sus manos en el rostro y expresa así su nostalgia, al contener su dolor.

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