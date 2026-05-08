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Sonia Restrepo se pronunció en un video en redes tras meses de la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes sociales pronunciándose con un mensaje que desata opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sonia Restrepo se pronunció en un video en redes tras meses de la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo
¿Con qué video reapareció Sonia Restrepo en sus redes? | Foto: Canal RCN

sino que también, por su desafortunado fallecimiento el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá tras un accidente aéreo.

Por este motivo, los internautas se han preguntado frente a los diferentes sucesos que se han presentado con la familia de Yeison Jiménez tras varios meses de su fallecimiento.

Así que, recientemente el equipo de trabajo de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez compartió un video a través de sus redes sociales en el que Sonia Restrepo, Camila y otros allegados, se pronunciaron con un emotivo mensaje.

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¿Cuál fue el video en el que aparece Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez en el que se pronuncia?

Recientemente, el equipo de trabajo del recordado Yeison Jiménez compartió un video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi seis millones de seguidores, en el que aparece Sonia Restrepo junto a su hija mayor y otros allegados del cantante al aparecer en ‘El criadero la cumbre’.

Sonia Restrepo se pronunció en un video en redes tras meses de la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo
Este video compartió recientemente el equipo de trabajo de Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Yeison Jiménez no solo se destacó por ser cantante, sino que también, al ser empresario. Por este motivo, una de sus empresas más destacadas que tuvo fue el Criadero La Cumbre, especializado en caballos.

De este modo, Sonia Restrepo aparece en un reciente video compartió por el equipo de trabajo de Yeison Jiménez en el que expresó con emotividad las siguientes palabras:

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“Orgullo, hay hombres que nacen con talento y otros que nacen para dejar huella. Pero, cuando un hombre convierte su historia en ejemplo, su familia se vuelve su mayor obra. Ese es el legado, el de construir desde abajo, pero siempre mirando hacia arriba. El amor no es solo sentir, es decidir todos los días quedarse, cuidar y construir porque una familia no se improvisa, se genera con el corazón porque es el legado más poderoso que puede existir”, agregó Sonia Restrepo.

¿Qué dijo Camila Jiménez, la hija mayor del cantante en el video?

Sonia Restrepo se pronunció en un video en redes tras meses de la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo
¿Qué dijo la hija mayor de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN

En otro fragmento del video, se evidencia que Camila Jiménez, la hija mayor del cantante, aprovechó la oportunidad para desahogarse al respecto, pues, expresó las siguientes palabras:

“No todos los lazos nacen de la s#ngr3. Algunos nacen del alma porque ser padre no siempre es biología, es presencia, entrega, amor incondicional y amores tan reales, que no necesitan explicación”, agregó Camila.

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