Eidevin y Juancho Arango reaparecieron juntos y analizaron las discusiones en La casa de los famosos

Eidevin López reapareció en Bogotá junto a Juancho Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin López apareció en Bogotá junto a Juancho Arango. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el reencuentro entre Eidevin López y Juancho Arango?

En sus historias de Instagram, el costeño compartió una serie de fotografías y videos junto al actor, disfrutando de bebidas en un sitio público.

En las imágenes se les ve alegres y a Juancho bromeando sobre haber pasado de la casa de los famosos al “bar de los mugrosos”, mientras Eidevin aclaraba a sus seguidores que no pensaran lo que no era.

El encuentro, más allá de la diversión, sirvió para conversar y analizar las discusiones que vivieron durante su paso por el reality.

Ambos exparticipantes aprovecharon el momento para mostrar que existe un respeto mutuo y una amistad que se fortalece fuera de cámaras.

Además, han manifestado públicamente su apoyo al humorista Juanda Caribe, quien se encuentra en riesgo de eliminación esta semana.

Los dos han coincidido en que el humorista merece continuar en la competencia, resaltando su autenticidad y los personajes que le aportan al programa.

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¿Quiénes están en la placa parcial de nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La placa de nominados de esta semana incluye a Juanda, Beba, Alejandro Estrada y Campanita, quienes dependen del voto de la audiencia para seguir en el programa.

Valentino Lázaro aseguró el poder de salvación y tendrá que decidir a quién rescatar de la placa, dejando a los demás en riesgo de eliminación.

Esa decisión definirá el rumbo de los nominados y marcará el camino hacia el top 6 de la competencia, en el que Lázaro ya está instalado junto a Mariana Zapata y Tebi.

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Mientras tanto, los participantes continúan recibiendo invitados VIP que ponen a prueba sus habilidades.

En esta ocasión, el turno fue para Ami Rodríguez, quien evaluará la atención y el servicio de los concursantes.

Los famosos que obtengan más puntos o propinas recibirán un beneficio dentro de la casa, mientras que quienes queden en los últimos lugares tendrán que enfrentar un castigo.