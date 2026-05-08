Goyo, exintegrante de ChocQuibTown, reveló detalles de su ruptura con Tostao y la polémica con J Balvin
Goyo reveló cómo afrontó su ruptura con Tostao y confesó el impacto que tuvo la polémica con J Balvin en su carrera.
Goyo, exintegrante de la agrupación ChocQuibTown, dio detalles sobre su ruptura con Tostao.
En el podcast “Vos podés”, la cantante expresó cómo ha afrontado su vida tras el fin de la banda, la separación y el nacimiento de su hija, Saba.
¿Por qué Goyo y Tostao terminaron su relación sentimental?
La chocoana manifestó que luego de diez años tomó la decisión de terminar su relación sentimental con Tostao por desgaste y no por un motivo específico.
Poco antes de iniciar su carrera como solista, los trámites del divorcio coincidieron con sus nuevos proyectos musicales, lo que la llevó a tomar distancia definitiva de su expareja.
Esa decisión marcó también el cierre de ChocQuibTown, agrupación que durante años fue referente de la música afrocolombiana.
Al principio, reconoció que la transición fue difícil para ambos, pero con el tiempo lograron construir una relación basada en el respeto y la amistad.
Goyo aseguró que mantienen una convivencia tranquila, turnándose para compartir tiempo de calidad con su hija, lo que les ha permitido fortalecer su rol como padres y dejar atrás las tensiones del pasado.
Para ella, iniciar su camino como solista fue una forma de reencontrarse con su esencia artística y explorar nuevos sonidos.
¿Por qué Goyo se alejó de la música?
Goyo también confesó que se alejó de la escena musical desde que J Balvin recibió el premio a Artista Afro-Latino en 2021.
Consideró esa premiación como una ofensa hacia los artistas afro y explicó que la situación la llevó a reflexionar sobre su papel como voz femenina afro en la industria.
La cantante aseguró que ese episodio la afectó profundamente, pues debía decidir entre manifestarse con firmeza o guardar silencio para mantener cercanía con un artista de fama internacional.
Hoy, Goyo está disfrutando de su rol de mamá y preparando nueva música. Entre sus próximos lanzamientos se encuentra una colaboración con Greeicy, que promete ser uno de los temas más esperados por sus seguidores.
Con este proyecto, la artista busca reafirmar su lugar en la música latina y demostrar que, pese a las dificultades, sigue siendo una de las mejores voces femeninas del país.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike