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Sofía Jaramillo reaparece en sus redes junto a contundente mensaje: ¿es para un examor?

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Col divide opiniones tras contundente mensaje en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sofía Jaramillo reaparece en sus redes junto a contundente mensaje: ¿es para un examor?
¿Cuál fue el mensaje que compartió Sofía Jaramillo en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Sofía Jaramillo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que hace en su vida cotidiana.

Por su parte, Sofía Jaramillo adquirió gran visibilidad al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que presentó varios acontecimientos.

Así también, Sofía ha generado una ola de comentarios mediante las redes sociales al hacer una sorprendente confesión sobre lo que opina con respecto a las situaciones que no ocurren por alguna razón e internautas aseguran que fue una aparente confesión con respecto a algún amor que tuvo en el pasado.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió recientemente Sofía Jaramillo mediante sus redes?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por tener una especial conexión con sus seguidores al mantenerlos informados en cuanto a lo que hace en su vida.

Sofía Jaramillo reaparece en sus redes junto a contundente mensaje: ¿es para un examor?
Esto dijo Sofía Jaramillo en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sofía dejó recientemente un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que dividió una ola de comentarios al expresar lo siguiente:

“Un día vas a entender por qué las cosas tuvieron que pasar exactamente como pasaron. No para detenerte, sino para protegerte, enseñarte y acercarte más a la vida que realmente era para ti”, agregó Sofía Jaramillo en la descripción de la publicación.

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Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las redes sociales ante los cambios que ha tenido Sofía Jaramillo al momento de tomar una decisión la cual ha marcado alguna situación de su vida.

¿Cómo fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Sofía Jaramillo adquirió gran visibilidad a través de las diferentes redes sociales tras ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en la que demostró varias estrategias y, también, que compartía su opinión sin ningún tipo de filtro.

Sofía Jaramillo reaparece en sus redes junto a contundente mensaje: ¿es para un examor?
Así fue el paso de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Por su parte, uno de los momentos más recordados por parte de los televidentes fue cuando tuvo algunas diferencias con Campanita a pesar de tener una buena amistad al principio de la competencia.

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