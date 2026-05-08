Luis Fonsi está de luto tras la muerte de su abuela; así fue la conmovedora despedida: “Vuela alto”

Luis Fonsi atraviesa un difícil momento familiar luego de confirmar la muerte de su abuela materna, doña Delia Ramos.

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¿Qué compartió Luis Fonsi tras la muerte de su abuela?

El cantante puertorriqueño compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje acompañado de una fotografía de uno de sus últimos momentos junto a ella.

El intérprete de “Despacito” utilizó sus historias de Instagram para despedirse públicamente de su abuela.

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En la imagen se le observa de pie junto a la cama donde descansaba la señora, mientras sostenía una de sus manos.

“Descansa abuela, vuela alto”, escribió Luis Fonsi junto a un corazón blanco, mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento.

Luis Fonsi está de luto y conmueve con foto junto a su abuela. (Fotos: AFP )

Además del mensaje del artista, Águeda López, esposa de Luis Fonsi, también reaccionó a la pérdida familiar con unas palabras dedicadas a doña Delia.

La modelo española publicó una imagen en la que se veía la mano de la señora junto a un mensaje en el que destacó la fortaleza que tuvo durante sus últimos años de vida.

“Descanse en paz, doña Delia. Cuánto luchó por seguir viviendo. Fue usted una inspiración”, escribió Águeda en sus redes sociales.

¿Qué había contado Luis Fonsi sobre su abuela y el Alzheimer?

Aunque la pareja no entregó mayores detalles sobre el fallecimiento, diferentes cuentas de seguidores del cantante aseguraron que la muerte de la abuela del artista habría ocurrido el pasado 6 de mayo.

En las fotografías compartidas por la familia también se alcanzaban a observar algunos implementos médicos alrededor de la cama de la señora, por lo que usuarios en redes sociales comentaron que la mujer habría enfrentado complicaciones de salud en sus últimos días.

Luis Fonsi está de luto y conmueve con foto junto a su abuela. (Fotos: AFP )

Semanas antes de esta pérdida, Luis Fonsi había estado enfocado en varios compromisos profesionales y recientemente visitó México, donde compartió con sus seguidores y ofreció una presentación gratuita.

Años atrás, el cantante habló públicamente sobre la relación que tenía con su abuela durante una campaña de concientización sobre el Alzheimer llamada ‘Music Moments’.