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Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos: ¿repartiría el premio?

Alexa Torrex se pronunció sobre su posible regreso a La casa de los famosos y hasta habló del premio en caso de volver.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos
Alexa Torrex habla de su posible regreso a la casa. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de la semana dieciséis de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada y sin duda, su salida causó varias reacciones.

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De hecho, ella misma no podía creer que iba a estar fuera de la competencia y por eso quedó en shock tras escuchar el resultado.

Luego de salir del programa de convivencia, la cantante dio sus respectivas entrevistas en donde habló de qué pasaría con ella y su relación con Tebi Bernal, pues reveló que lo que sentía por él era real.

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Por eso mismo, Alexa dijo que esperaría a que él saliera para hablar y ver si era real su shippeo, así mismo expresó que luego de él, hablaría con Jhroman Toloza.

Sin embargo, la cantante no esperaba que pasara todo lo que ocurrió con su ex, quien, al parecer, se le habría llevado las cosas de su casa y habría arremetido en su contra.

Alexa Torrex habla de su posible regreso a la casa
Esto dijo Alexa Torrex sobre regresar a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, Torrex tiene una nueva oportunidad para volver a La casa de los famosos Colombia y reaccionó al hablar del tema.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre volver a La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este viernes 8 de mayo, Alexa Torrex rompió el silencio al hablar de posible regreso a La casa de los famosos Colombia 2026 y dijo que estaría dispuesta a darle la mitad de su dinero al que oprima le botón.

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Precisamente, esto lo dijo no solo por su deseo de volver a la competencia, sino porque ha notado que los participantes no están haciendo mucho para mantener viva la convivencia.

Por eso los criticó y dijo que ojalá alguien le diera la oportunidad de volver para “prender la casa”.

¿Por qué Alexa Torrex tiene otra oportunidad de volver a La casa de los famosos Colombia?

El jefe volvió a dejar el botón del pánico en La casa de los famosos Colombia 2026 y dijo que, si alguno de los participantes se quería ir, podría oprimirlo, pues abrió las puertas de su casa para que se vaya el que quiera hacerlo.

Esto dijo Alexa Torrex sobre regresar a La casa de los famosos
Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Esta decisión llegó luego de que algunos famosos dijeran que se quieren ir y esta es la prueba si eso es cierto.

Quien toque el botón en un tiempo de 24 horas, prácticamente intercambiaría con Alexa Torrex, siendo ella la última eliminada.

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