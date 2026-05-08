Jhorman reaccionó tras las explosivas declaraciones de Alexa sobre su apartamento: “Dios todo…”

Tras el escándalo que involucra a Jhorman Toloza, así habría reaccionado el creador de contenido luego de las fuertes declaraciones que hizo Alexa Torrex tras encontrar el apartamento destruido y su camioneta estrellada.

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¿Alexa Torrex tomó acciones contra Jhorman tras encontrar su apartamento destruido?

El nombre de la pareja había estado en medio de la polémica luego de la cercanía que tenía Alexa con Tebi en medio de la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

El pasado domingo, Alexa Torrex se convirtió en la eliminada del reality dando a conocer un video de cómo encontró su apartamento luego de volver a la realidad.

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En el video compartió con sus seguidores las condiciones en las que encontró el lugar, en el que se podían observar las cosas en el suelo, objetos dañados, mensajes con palabras fuertes para ella y las paredes con huecos.

Jhorman lanzó inesperado mensaje tras las acusaciones del apartamento de Alexa Torrex . (Foto: Canal RCN)

Pero también Alexa reveló que conoció varias cosas que habrían pasado ahí, por lo que tomó la decisión de no volver a vivir en este lugar.

Tras el live que realizó Alexa y en el que contó los detalles de lo ocurrido, se generó una nueva polémica e incluso aseguró que tuvo que tomar acciones legales contra él. Los videos de sus declaraciones rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza tras la polémica con Alexa Torrex?

Jhorman Toloza habría reaccionado a la polémica, aunque esta vez no se pronunció directamente como solía hacerlo en redes sociales, donde acostumbraba a comentar y reaccionar a todo lo relacionado con Alexa en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, en esta ocasión la expareja de Alexa compartió una cita bíblica a través de sus historias.

Jhorman lanzó inesperado mensaje tras las acusaciones del apartamento de Alexa Torrex . (Foto: Canal RCN)

“Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad”, decía el proverbio que compartió Jhorman.

Como era de esperarse, los usuarios relacionaron la publicación con todo el escándalo que atraviesa actualmente tras las recientes declaraciones de Alexa, en las que también se habló de que presuntamente Jhorman habría afectado la camioneta de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.