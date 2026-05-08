Salió a la luz video donde Maluma se compara con Drake; ¿por qué generó polémica?
Maluma protagoniza controversia tras comparar su avión con el de Drake, un gesto que dividió opiniones en redes sociales.
Maluma sorprendió al comparar su avión privado con el del cantante canadiense Drake.
¿Por qué se volvió a viralizar el video de Maluma comparando su avión con el de Drake?
En redes sociales se ha viralizado un clip en el que se le puede ver al cantante colombiano en un aeropuerto antes de montarse en su avioneta, grabando el avión privado del rapero y afirmando que hay niveles y que sigue soñando para algún día llegar a ese punto en su carrera musical.
El video parece ser antiguo porque aparece el paisa con el pelo pintado de verde y con barba, apariencia que no tiene actualmente.
Sin embargo, el clip está circulando debido a que los internautas no pueden creer que Maluma, siendo uno de los máximos exponentes del género urbano en Latinoamérica y teniendo un jet, siga pensando en conseguir más logros y en poder codearse con los grandes íconos a nivel mundial.
En la publicación muchos afirmaron que Maluma quedó en ridículo y humillado, mientras los seguidores del artista lo defendieron diciendo que no tiene nada de malo tener referentes e inspiraciones, como seguramente él lo es para los cantantes emergentes de reguetón.
La comparación con Drake, más allá de la diferencia en los aviones privados, abrió un debate sobre la ambición y los sueños de los artistas latinos.
Maluma continúa con una agenda cargada de proyectos. El cantante fue uno de los pocos latinos presentes en la exclusiva Met Gala, realizada en el Museo Metropolitano de Nueva York, un evento que reúne a las figuras más influyentes de la moda, la música y el arte.
¿Cuándo será el lanzamiento del nuevo álbum de Maluma?
Luego de su paso por Estados Unidos, Maluma se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum llamado “Loco x volver” el próximo 15 de mayo.
Esta producción hará un recorrido por su trayectoria y proceso artístico, y según el propio cantante, es uno de los proyectos más personales de su carrera.
Tras tres años de trabajo, en los que también asumió con emoción su rol de papá, el paisa regresa con fuerza a la música y promete sorprender a sus seguidores con nuevas canciones que reflejan su evolución personal y profesional.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike