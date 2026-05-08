Hermana de Alexa Torrex desmiente las acusaciones de Jhorman Toloza: así lo hizo
Maiye, hermana de Alexa Torrex reaccionó a las acusaciones de Jhorman Toloza y escribió contundente mensaje para desmentirlo.
El pasado jueves 7 de abril, se formó un gran revuelo en redes sociales luego de que Alexa Torrex publicara un video de cómo encontró su apartamento tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026.
En el clip, se vio su hogar completamente destruido, sin sus cosas y con fuertes palabras escritas en la zona de maquillaje de la cantante, sin duda, esto alarmó a sus seguidores, quienes la apoyaron por esta difícil situación.
Por su lado, Jhorman Toloza salió en una entrevista y dio detalles sobre su relación con Alexa Torrex, pero causó revuelo al decir situaciones supremamente delicadas que, generó reacciones de la familia de la cantante y hasta de externos.
Por eso mismo, Maiye Torrex, hermana de la exparticipante no dudó en responderle al hombre y esto, generó un gran revuelo.
¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex al desmentir a Jhorman Toloza?
A través de una publicación en Instagram, hay una parte de la entrevista de Jhorman Toloza para el medio, en donde hace fuertes acusaciones sobre fotos de Maiye Torrex, hermana de Alexa e incluso, involucró a Yina Calderón y a Roberto Velásquez.
Por su lado, Maiye no se quedó callada y reaccionó en el mismo post dejando un comentario, en el que desmintió as su excuñado, llamándolo “inventor”, más palabras fuertes.
Así mismo, la misma Yina Calderón rompió el silencio y dijo que, por su parte, también pondría una denuncia por las graves acusaciones de Jhorman, además lo llamó “mantenido” y se defendió diciendo que nunca diría algo en contra de la producción.
¿Cuál ha sido la reacción de Alexa Torrex ante la polémica con su ex?
Alexa Torrex compartió detalles de cómo encontró su casa al volver del reality y reaccionó con tristeza, pero dijo que puso una denuncia ante la fiscalía porque al parecer, Jhorman se habría llevado sus cosas.
Pero, además, lo que encontró, lo vio dañado e incluso en el clip se ve el desorden con el que halló sus cosas.
Por su parte, Alexa no en callar y confesar que ella quería terminar bien las cosas, pero no se pudo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike