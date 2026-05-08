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Mánager de Lina Tejeiro causa preocupación por un procedimiento médico: ¿qué le ocurrió?

Claudia Serrato compartió en sus redes que se enfrentó a un procedimiento médico e internautas han generado ola de reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mánager de Lina Tejeiro causa preocupación por un procedimiento médico: ¿qué le ocurrió?
¿Qué le ocurrió a la mánager de Lina Tejeiro? | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, el nombre de Claudia Serrato se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida mánager de varios talentos colombianos, sino que también, por confesar que ha estado enfrentando algunas complicaciones de salud, en especial, por tener un diagnóstico de cáncer.

Con base en esto, todos los internautas han estado pendiente ante el diagnóstico de salud por el que ha estado atravesando la mánager de Lina Tejeiro, quien ha mantenido informados a sus seguidores ante lo que ha ocurrido.

Sin embargo, Claudia Serrato ha generado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras anunciar mediante sus redes que tuvo que someterse a un delicado procedimiento médico.

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¿Cuál fue el delicado procedimiento médico al que se sometió la mánager de Lina Tejeiro?

Mánager de Lina Tejeiro causa preocupación por un procedimiento médico: ¿qué le ocurrió?
Esto anunció Claudia Serrato en sus redes. | Foto: Freepik

Cabe destacar que Claudia Serrato ha causado preocupación en las últimas horas tras confesar mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de176 mil seguidores que tuvo que someterse a un delicado procedimiento, pues, expresó las siguientes palabras:

“¿Nos preocupamos? Esto fue del pinchacito se la sacada de sangr#. Está mutando”, expresó Claudia Serrato en la descripción de la publicación.

En el video se evidencia que Claudia se enfrentó a un delicado procedimiento en cuanto a su estado de salud, pues, le realizaron una inyección tal como se refleja en el video.

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Aunque por el momento, la mánager de Lina Tejeiro no ha revelado las causas por las que le realizaron este procedimiento, sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo mediante las redes sociales.

Mánager de Lina Tejeiro causa preocupación por un procedimiento médico: ¿qué le ocurrió?
Esto le dijo Claudia Serrato al embarazo de Lina Tejeiro. | Foto: Freepik

¿Qué dijo Claudia Serrato tras el embarazo de Lina Tejeiro?

Desde luego, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar que está atravesando por un importante momento de su vida al anunciar que se convertirá en madre por primera vez.

Por ello, Claudia Serrato aprovechó la oportunidad para demostrar su felicidad al saber el importante momento por el que está atravesando Lina Tejeiro en estos momentos de su vida.

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