Banda de Yeison Jiménez causó revuelo tras presentar a su supuesto nuevo vocalista

La banda de Yeison Jiménez volvió a generar revuelo en redes sociales tras viralizarse un video antiguo en el que presentan a un supuesto nuevo vocalista. El material despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores del cantante, luego de conocerse recientemente una posible dinámica para elegir la voz principal del proyecto musical.

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¿La banda de Yeison Jiménez busca nuevo vocalista?

Con la muerte de Yeison Jiménez en enero de 2026 ocurrió mucha incertidumbre sobre lo que pasaría con la banda que lo acompañaba en este importante proyecto musical, pues aunque en un principio se informó que los integrantes pasarían a formar parte de otros equipos de reconocidos artistas del género popular, no fue así.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Tras semanas de confusión, el equipo de Yeison Jiménez y su familia comunicaron de manera oficial que la banda del difunto artista continuaría unida como parte de un homenaje a su memoria, y desde entonces han ofrecido decenas de presentaciones en vivo en donde han mantenido su legado en alto.

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Sin embargo, una reciente dinámica para encontrar a la voz principal del proyecto causó revuelo en redes sociales, pues esto indicaría que dicha persona ocuparía de manera simbólica el lugar de Jiménez, tal y como ha sucedido con otras agrupaciones en la industria musical.

¿La banda de Yeison Jiménez encontró nuevo vocalista?

A raíz de esto, en redes sociales se viralizó un viejo audiovisual publicado a través de la cuenta oficial de la Banda del aventurero, en el que los miembros del equipo aparecían anunciando al que sería el nuevo vocalista. Sin embargo, esto solo hacía parte de un divertido contenido para divertir a sus seguidores.

Pues en el audiovisual apareció el creador de contenido conocido como Guayaco, quien una vez fue presentado como tal entonó una icónica canción del artista, desatando risa entre los presentes y los internautas.

"Y a petición del público, les presentamos al nuevo cantante de la Banda del aventurero", anunciaron.

El video generó varias reacciones en redes sociales, aunque en realidad se trataba de una broma de la agrupación para entretener a sus seguidores, sin ningún cambio en su formación musical.