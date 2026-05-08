Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Banda de Yeison Jiménez causó revuelo tras presentar a su supuesto nuevo vocalista

Un video de la banda de Yeison Jiménez volvió a viralizarse al mostrar la supuesta presentación de un nuevo vocalista.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El “nuevo vocalista” de la banda de Yeison Jiménez que terminó siendo una broma
El “nuevo vocalista” de la banda de Yeison Jiménez que terminó siendo una broma. (Foto AFP: Rodrigo Varela).

La banda de Yeison Jiménez volvió a generar revuelo en redes sociales tras viralizarse un video antiguo en el que presentan a un supuesto nuevo vocalista. El material despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores del cantante, luego de conocerse recientemente una posible dinámica para elegir la voz principal del proyecto musical.

Artículos relacionados

¿La banda de Yeison Jiménez busca nuevo vocalista?

Con la muerte de Yeison Jiménez en enero de 2026 ocurrió mucha incertidumbre sobre lo que pasaría con la banda que lo acompañaba en este importante proyecto musical, pues aunque en un principio se informó que los integrantes pasarían a formar parte de otros equipos de reconocidos artistas del género popular, no fue así.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Tras semanas de confusión, el equipo de Yeison Jiménez y su familia comunicaron de manera oficial que la banda del difunto artista continuaría unida como parte de un homenaje a su memoria, y desde entonces han ofrecido decenas de presentaciones en vivo en donde han mantenido su legado en alto.

Artículos relacionados

Sin embargo, una reciente dinámica para encontrar a la voz principal del proyecto causó revuelo en redes sociales, pues esto indicaría que dicha persona ocuparía de manera simbólica el lugar de Jiménez, tal y como ha sucedido con otras agrupaciones en la industria musical.

¿La banda de Yeison Jiménez encontró nuevo vocalista?

A raíz de esto, en redes sociales se viralizó un viejo audiovisual publicado a través de la cuenta oficial de la Banda del aventurero, en el que los miembros del equipo aparecían anunciando al que sería el nuevo vocalista. Sin embargo, esto solo hacía parte de un divertido contenido para divertir a sus seguidores.

Artículos relacionados

Pues en el audiovisual apareció el creador de contenido conocido como Guayaco, quien una vez fue presentado como tal entonó una icónica canción del artista, desatando risa entre los presentes y los internautas.

"Y a petición del público, les presentamos al nuevo cantante de la Banda del aventurero", anunciaron.

El video generó varias reacciones en redes sociales, aunque en realidad se trataba de una broma de la agrupación para entretener a sus seguidores, sin ningún cambio en su formación musical.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Arelys Henao destapa detalles de su última conversación con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Arelys Henao conmocionó al revelar la última conversación con Yeison Jiménez

Arelys Henao reveló cuál fue la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez y conmociona con la petición que él hizo.

Luis Fonsi se viste de luto tras el fallecimiento de su abuela. Talento internacional

Luis Fonsi está de luto tras la muerte de su abuela; así fue la conmovedora despedida: “Vuela alto”

Luis Fonsi compartió un emotivo mensaje tras confirmar la muerte de su abuela materna.

Sofía Jaramillo reaparece en sus redes junto a contundente mensaje: ¿es para un examor? La casa de los famosos

Sofía Jaramillo reaparece en sus redes junto a contundente mensaje: ¿es para un examor?

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Col divide opiniones tras contundente mensaje en sus redes.

Lo más superlike

Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos: ¿repartiría el premio?

Alexa Torrex se pronunció sobre su posible regreso a La casa de los famosos y hasta habló del premio en caso de volver.

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi Blessd

Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

Maluma sorprendió al comparar su avión con el de Drake. Viral

Salió a la luz video donde Maluma se compara con Drake; ¿por qué generó polémica?

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos