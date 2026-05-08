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Alexa Torrex acusó a Jhorman de estrellar su camioneta, ¿mostró pruebas?

Alexa Torrex acusó a Jhorman de haber estrellado su camioneta en medio de la polémica que rodea su separación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex expuso a Jhorman por accidente con su camioneta, ¿qué pasó?
Alexa Torrex expuso a Jhorman por accidente con su camioneta, ¿qué pasó? (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido Alexa Torrex continúa en el centro de la polémica luego de asegurar que Jhorman Toloza, su expareja sentimental, habría estrellado su camioneta en medio de los conflictos que atraviesan tras su separación. Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos han estado atentos a cada nuevo detalle de la disputa.

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¿Por qué Alexa Torrex acusa a Jhorman Toloza de estrellar su camioneta?

Días después de haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia, regresar a su hogar y recuperar el control total de sus redes sociales, Alexa Torrex se encontró con un panorama devastador que surgió por su relación con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué relación tiene Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex?
En redes vínculan a Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Pues esta relación desató en Jhorman Toloza, su expareja, una serie de comportamientos que hoy lo tienen en el ojo del huracán. Según pruebas expuestas por Alexa Torrex públicamente, el joven creador de contenido habría tomado represalias contra sus bienes como forma de expresar su enojo por el fin de su relación.

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Y es que, además de haber presuntamente destrozado el apartamento de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Toloza también habría estrellado su camioneta para, al parecer, cobrar un seguro del vehículo.

"La camioneta me la estrelló, y le pagó un seguro que costaba no sé cuántos millones, pero por eso le salía menos plata”.

Sin embargo, del vehículo la creadora de contenido no mostró pruebas de cómo se encontraba actualmente, tal y como sí lo hizo con su apartamento.

¿Qué opina Alexa Torrex del comportamiento de Jhorman Toloza?

Además de esto, Alexa Torrex expresó que aunque tenía muchas cosas por contar frente al comportamiento de Jhorman Toloza no lo hacía por respeto a todo lo que vivió en su relación. Así mismo, afirmó que no le parecía inteligente lo que él había hecho en su ausencia.

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“Siento que me estoy extendiendo en cosas que no quiero terminar de contar, vamos a decir por respeto a lo que se tuvo.... Yo debería de contar todo... Yo no sé, es que no me parece inteligente lo que él hizo"

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