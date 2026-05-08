Yina Calderón tuvo inesperada reacción al ver a Valentino imitándola

El pasado jueves 7 de abril, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 imitaron a personajes de la segunda temporada de la competencia y sin duda, generaron reacciones entre los televidentes e internautas.

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Esta actividad de la semana diecisiete del programa, causó mucha gracia e hizo que los famosos hicieran algo diferente dentro de la convivencia y, de hecho, lo hicieron muy bien.

Por su lado, Valentino Lázaro personificó a una de las famosas más icónicas de la temporada y lo hizo tan bien que, la misma exparticipante reaccionó de una manera que sorprendió a sus seguidores.

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Esto generó tanta conversación que, por eso llegó el clip a Yina Calderón, la famosa imitada.

¿Qué dijo Yina Calderón al reaccionar a la imitación de Valentino?

Valentino Lázaro imitó a Yina Calderón usando una cobija para cubrirse, se hizo tatuajes falsos en el rostro y se paró su cabello, además se maquilló.

Yina Calderón no ocultó su reacción tras ver a Valentino imitándola. (Foto/ Canal RCN)

Pero eso no fue todo, de hecho, actuó una icónica escena diciendo que “a qué vino al reality si no es para pelear” y, además, recreó la escena en la que la exparticipante de La casa de los famosos le pidió a su hermana Leonela que sacara unas pruebas.

El bailarín y creador de contenido generó gracia con la imitación que, por eso los internautas reaccionaron.

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Por su lado, yina Calderón no dudó en revelar su opinión al respecto y escribió:

“Él está encerrado hace meses y no sabe cómo me ha cambiado la vida, pero me hizo reír”.

¿Qué ha dicho Yina Calderón con respecto a La casa de los famosos Colombia 2026?

Yina Calderón ha reiterado en diferentes ocasiones que, está agradecida con el jefe de La casa de los famosos Colombia por haberle dado la oportunidad de estar en su casa.

Yina Calderón se pronunció sobre la imitación de Valentino. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, siempre habla bien del Canal RCN y la producción y, de hecho, poco ha hablado de los participantes de esta tercera temporada, debido a que ella está en otro país trabajando para este mismo formato.

Pues es panelista en importantes programas de entretenimientos y el cambio al que ella se refirió, es real, pues ha cambiado mucho y hasta se ha llevado la admiración de los internautas por haber avanzado profesionalmente.