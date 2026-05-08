Arelys Henao conmocionó al revelar la última conversación con Yeison Jiménez
Arelys Henao reveló cuál fue la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez y conmociona con la petición que él hizo.
El pasado sábado 10 de enero, el país conoció la lamentable noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en medio de un trágico accidente aéreo. El cantante iba con cinco integrantes más de su equipo.
Desafortunadamente el hecho fue tan trágico que, no hubo ningún sobreviviente, pues habrían fallecido del impacto de la aeronave, la cual, tras el primer impacto, se prendió en llamas hasta terminarse en casi su totalidad.
Sin duda, fue una noticia demasiado devastadora, de hecho, cuando empezaron a circular los titulares de la muerte del cantante, muchos se negaban a creerlo.
Tras esta dura pérdida, la música popular se vistió de luto y hoy, sus amigos y seres queridos lo siguen recordando con nostalgia. Por eso, siguen mencionando recuerdos que tenían con el artista.
¿Cuál fue la última conversación que tuvo Arelys Henao con Yeison Jiménez?
A través de una entrevista, la cantante de música popular, Arelys Henao, habló de su colega, Yeison Jiménez y recordó que él una vez dijo que ojalá pudiera ir a colegios para recomendar una serie que, para ellos, transforma vidas.
Además, la artista respondió a una pregunta sobre su última conversación con él y conmocionó con lo que dijo, pues Yeison le había hecho una propuesta.
De acuerdo con Henao, el cantante le dijo que sacaran una canción en colaboración con tres cantantes hombres y tres cantantes mujeres, pero que, también se fueran de gira mundial.
Esto causó nostalgia porque él todavía tenía muchos sueños y proyectos para su vida personal y profesional.
¿Cuáles son las reacciones que todavía se ven tras la muerte de Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez falleció, pero su voz no se ha apagado, pues su música se sigue escuchado y, de hecho, se han estrenado canciones que dejó grabadas.
Su familia continúa con su legado y siguen trabajando en los proyectos que dejó el artista.
Así mismo, Sonia Restrepo ha salido públicamente para precisamente, promocionar la nueva colección de la marca de sombreros y gorras de su esposo.
Por su lado, sus amigos aún lo extrañan y confiesan que hace falta en la música y siguen apoyando a su familia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike