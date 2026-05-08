Ex de Tebi habría enviado indirecta tras escándalo de Alexa y Jhorman: “Más vale tener control”

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, sorprendió al compartir un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta en medio del escándalo que actualmente involucra a Alexa Torrex y Jhorman Toloza.

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¿Qué compartió la ex de Tebi tras la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Salguero publicó una fotografía suya en la que aparece mostrando un cuaderno. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que decidió escribir para acompañar la imagen.

“Mejor es ser paciente… Más vale tener control propio que conquistar un pueblo”, escribió Alejandra Salguero, provocando múltiples reacciones entre los usuarios en redes sociales.

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Como era de esperarse, varios usuarios relacionaron la publicación con lo que ha ocurrido recientemente tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

El mensaje de la ex de Tebi que usuarios vinculan con Jhorman Toloza. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué relacionaron el mensaje con Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

Jhorman Toloza se encuentra en el ojo del huracán luego de que Alexa Torrex mostrara públicamente el estado en el que encontró el apartamento en el que ambos vivían.

Según relató la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en el lugar había paredes dañadas, una sustancia misteriosa en el suelo, algunas de sus pertenencias afectadas y mensajes con palabras fuertes dirigidas hacia ella.

Además, Alexa también aseguró que faltaban varias de sus cosas y contó que, tras conocer todo lo que habría ocurrido en el apartamento mientras ella estaba en La casa más famosa, tomó la decisión de no volver a vivir allí.

El mensaje de la ex de Tebi que usuarios vinculan con Jhorman Toloza. (Foto: Canal RCN)

Tras esto, varios usuarios en internet aseguraron que el mensaje podría ser una indirecta para Jhorman por su actuar, especialmente por la frase “Mejor es ser paciente”.

Asimismo, la otra parte del mensaje en la que Alejandra expresa “más vale tener control propio que conquistar un pueblo” también fue relacionada con el creador de contenido, quien ha recibido críticas en redes sociales por un supuesto deseo de hacerse famoso y aprovechar la situación que atraviesa con Alexa.

Cabe recordar que toda la polémica comenzó tras la cercanía que surgió entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, mientras ambos mantenían relaciones sentimentales fuera del reality.