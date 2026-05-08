Amigo de Feid le habría lanzado pulla a Karol G: ¿reveló detalles de esa ruptura?

Una de las noticias que más ha sonado durante el 2025 y 2026 es sobre la ruptura de Karol G y Feid, pues en septiembre pasado nacieron los rumores de que los cantantes le habría puesto fin a su relación.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

De hecho, se pudo evidenciar que, en agosto, ambos dejaron de interactuar en sus redes sociales, pero que, además, no volvieron a salir en público y por eso mismo, según rumores, se die que ellos terminaron luego del cumpleaños de Feid.

De ser así, todo coincidiría, pues Salomón cumplió el mismo mes en el que dejaron de darse likes en redes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos, el jefe sorprendió con esta noticia

Meses más tarde, en enero, el medio TMZ confirmó que ellos sí se habían separado y Karo G fue la primera de hablar sobre su soltería en abril, confirmando las especulaciones.

Tras confirmarse que ella había salido de su relación con el Fercho, empezaron a surgir críticas en su contra y por eso, tomaron una supuesta indirecta de parte de un amigo del paisa.

Esto habría dicho amigo de Feid sobre Karol G. (AFP/ Ethan Miller)

¿Cuál es la supuesta pulla del amigo de Feid hacia Karol G?

El cantante venezolano, Maisak, lanzó ‘Te Entiendo’ su última colaboración con Maluma y Feid; desde que este tema salió, los internautas dijeron que Salomón habría revelado cómo se sintió tras terminar con Karol G.

Artículos relacionados Karol G Karol G reaccionó a publicación en la que aparece Feid: esto dijo

Esto, básicamente porque la canción es sobre la expareja que decidió irse y que, si cambia de opinión, sería demasiado tarde.

A través de TikTok, Maisak publicó un video con esta canción y escribió “no sean la curita de nadie, porque las curitas se botan cuando sanan las heridas”.

Para los seguidores del artista, esa habría sido una contundente indirecta para Karol G, porque supuestamente él sabrá cosas que le dijo Feid.

La pulla a Karol G que habría lanzado amigo de Feid. (AFP/ Dia Dipasupil)

¿Qué respondió Maisak cuando le preguntaron si era una indirecta para Karol G?

En los comentarios del video, Maisak respondió algunas dudas de los internautas y aclaró que no era indirecta para nadie, sino situaciones de la vida.

Así mismo, le preguntaron si él sabía algo que pudiera contar, claramente sobre Feid y Karol G y así mismo, Maisak dijo que no.

De hecho, recibió otros comentarios en los que le insinuaron que Feid le contó algo y por eso le sugirieron si tenía una parte del “chisme” para que lo revela.