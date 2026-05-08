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Violeta Bergonzi preocupó al revelar que tuvo que ir a urgencias: esto le pasó

Violeta Bergonzi reveló el problema de salud que sufrió y por el que tuvo que acudir varias veces a urgencias

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Violeta Bergonzi preocupó al revelar que tuvo que ir a urgencias: esto le pasó
Violeta Bergonzi preocupó al revelar que tuvo que ir a urgencias: esto le pasó (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Violeta Bergonzi preocupó a sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que tuvo que acudir a urgencias por un problema de salud que viene presentando desde hace varias semanas.

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La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025 mostró en sus historias parte de la situación que vivió y explicó por qué decidió buscar atención médica.

Violeta Bergonzi mostró problema de salud que la llevó a urgencias
Violeta Bergonzi mostró problema de salud que la llevó a urgencias (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Violeta Bergonzi que fue a urgencias?

Violeta apareció en sus historias de Instagram con un pañuelo en la nariz mientras presentaba un fuerte sangrado nasal.

Aunque aclaró desde el comienzo que la sangre podía verse bastante escandalosa, explicó que no se trataba de algo grave.

La franco-colombiana reveló que desde hace aproximadamente un mes ha venido sufriendo episodios de sangrado nasal, pero que en esta ocasión sintió que la situación ya no era normal.

La presentadora explicó que, en un periodo de dos días, ya era la tercera vez que le sucedía. Además, contó que estaba presentando dolor de cabeza y mareo, síntomas que terminaron preocupándola y la llevaron a asistir a urgencias para ser valorada por especialistas.

Violeta también explicó que ya le habían realizado varios exámenes médicos para tratar de determinar la causa del problema.

Según contó, los médicos le explicaron que posiblemente se trataba de vasos nasales sensibles o afectados, aunque aclararon que no parecía ser una situación grave.

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¿Cómo sigue Violeta Bergonzi tras ir a urgencias?

Horas después, Violeta Bergonzi compartió nuevas historias actualizando a sus seguidores sobre cómo había evolucionado tras la visita médica.

La presentadora reveló que los especialistas tuvieron que cauterizarle varios “vasitos” dentro de la nariz para detener el sangrado.

Además, confesó de manera sincera y entre risas que el procedimiento le dolió “como un put4s”, aunque reiteró que afortunadamente no se trataba de nada grave.

Violeta también aprovechó para compartir algunas recomendaciones que le dieron los médicos y que podrían servirle a personas que sufran episodios similares de sangrado nasal.

Entre ellas, explicó que lo correcto es mantener la cabeza hacia adelante y no hacia atrás, presionar la parte blanda de la nariz y acudir a urgencias “por si las moscas” si los síntomas persisten o se repiten constantemente.

Después del susto, la presentadora volvió a aparecer en redes sociales mostrando algunas sesiones fotográficas en las que se encontraba trabajando, dejando ver que ya se encuentra mucho mejor y retomando poco a poco sus actividades normales.

Violeta Bergonzi mostró su mejoría en redes sociales
Violeta Bergonzi mostró su mejoría en redes sociales (Foto Canal RCN)
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