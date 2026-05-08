Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido colombiana y cantante, sino que también, por todos los acontecimientos que vivió al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Alexa generó una ola de reacciones por parte de los internautas por todos los acontecimientos que presentó dentro de la competencia, en especial, por el shippeo que tuvo con Tebi Bernal.

Por este motivo, Alexa ha presentado una serie de acontecimientos desde que salió del reality, en especial, por todo lo que ha vivido desde que tomó la decisión de separarse de su exprometido, Jhorman Toloza.

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¿Qué ha ocurrido entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza, su exprometido?

Desde que Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia, se han presentado varios sucesos en su vida, en especial por todos los polémicos momentos que ha tenido con Jhorman Toloza.

Esto ha ocurrido en medio de la ruptura de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Antes de que Alexa saliera del programa, Jhorman Toloza compartió todos los detalles por los que estaba enfrentando en medio de su separación junto a ella, en especial, porque vivían juntos.

Por este motivo, Jhorman tomó la decisión de mudarse en el hogar en el que vivía con Alexa, pues, duraron aproximadamente tres años de relación en la que permanecían mucho tiempo juntos.

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Así también, Alexa ha tomado medidas legales en contra de Jhorman Toloza tras llevarse varios objetos que no le pertenecía y, también, por graves hechos que se presentaron.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Alexa Torrex mediante sus redes sociales?

Esta indirecta le envió Alexa Torrex a su ex. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Alexa Torrex se ha destacado por contarles a sus seguidores todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por todos los sucesos que tiene al ser una reconocida creadora de contenido digital.

Por este motivo, Alexa compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores un video en el que aparentemente le envió una indirecta a Jhorman Toloza, pues expresó lo siguiente: