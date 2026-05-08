Alexa Torrex revela que no quería casarse con Jhorman Toloza; la razón llamó la atención de los fans

Alexa Torrex rompió el silencio sobre las razones por las cuales decidió dar por terminada su relación con Jhorman Toloza tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido también se refirió a cómo vivió el tema del matrimonio y qué pensaba realmente sobre ese compromiso.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

En medio de su regreso a la vida pública tras su participación en La casa de los famosos Colombia, Alexa compartió un video en el que mostró cómo encontró su apartamento. La creadora de contenido evidenció desorden y daños en algunos espacios, así como la falta de ciertos objetos personales.

También mencionó que encontró mensajes escritos dentro del lugar. Entre las frases que mostró, se leía una que decía: “te ganaste a Colombia para perderme a mí” y otra que la felicitaba por “haberse quedado sin su luz”, firmada por “el único”.

Alexa Torrex rompió en llanto al llegar a su apartamento / (Foto del Canal RCN)

Esto generó conversación en redes sociales y llevó a que nuevamente se retomara el contexto de su relación con Jhorman Toloza.

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¿Qué piensa Alexa Torrex sobre el matrimonio con Jhorman Toloza?

En una entrevista con LOS40 Colombia, Alexa profundizó en su postura frente al matrimonio que tendría con Jhorman Toloza. Allí explicó que, aunque existía un vínculo afectivo, no se sentía preparada para dar ese paso.

La creadora de contenido señaló que, durante su participación en el reality, empezó a replantear sus prioridades y a cuestionarse si ese compromiso encajaba con el momento que estaba viviendo. En su relato, indicó que su enfoque estaba en seguir desarrollando sus proyectos personales.

También afirmó que la decisión no estuvo relacionada únicamente con su cercanía con Tebi, sino con un proceso de reflexión que se fue dando con el tiempo. En ese sentido, empezó a reconsiderar la idea de matrimonio con Jhorman Toloza y a evaluar si era el momento adecuado para asumir ese compromiso.

Así mismo, Torrex explicó que, dentro de la relación, ya venía contemplando la posibilidad de terminar, debido a su interés por continuar enfocada en sus metas personales. Sin embargo, aclaró que cuando aceptó el compromiso lo hizo desde el cariño que sentía en ese momento.

Aun así, señaló que, aunque en algún momento se habló de matrimonio, no se trataba de un plan inmediato, ya que la boda estaba proyectada para realizarse aproximadamente en dos años.

"Cuando lo acepté, lo hice desde el amor, desde el cariño. Incluso, ustedes no lo saben, pero esa boda se iba a demorar dos años", dijo.

Por ahora, las declaraciones de Alexa continúan generando conversación en redes sociales, donde los internautas siguen atentos a nuevas actualizaciones sobre su relación con Jhorman Toloza y el contexto que rodea su historia.