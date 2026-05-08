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Valentino Lázaro regañó a Beba frente al invitado VIP en La casa de los famosos; ¿por qué?

Valentino Lázaro asumió su rol de líder en la semana VIP y protagonizó un cruce de palabras con Beba en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentino Lázaro discutió con Beba.
Valentino Lázaro discutió con Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Valentino Lázaroy Beba discutieron al no ponerse de acuerdo con las labores en la semana de invitado VIP en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro impuso su autoridad.
Valentino Lázaro impuso su autoridad frente al invitado VIP. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la visita del youtuber colombiano Ami Rodríguez, se presentó un desacuerdo entre varios participantes.

Tebi fue de la cocina hasta la sala para reclamarle a Beba y Alejandro Estrada por haber dejado los platos sucios, alegando que él solo tenía responsabilidad cocinando, no limpiando.

Beba respondió que esa tarea no le correspondía a ninguno de los dos. El actor apoyó el comentario de la barranquillera y dijo que, de todas formas, él solucionaba eso, aunque no le correspondiera.

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Valentino Lázaro, en su rol de líder y de “gerente”, intervino para recordarles que sí debían lavar los platos porque en eso habían quedado el día anterior.

La deportista le reprochó al bumangués que no tenía por qué hablarles de esa manera y que se estaba tomando sus personajes demasiado en serio.

El creador de contenido respondió que no iba a permitir comentarios “pasivo agresivos” y que decir las cosas no era sobrepasar ningún límite.

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Campanita y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita también tuvo un tenso cruce de palabras con Valentino, pues según el caleño, el líder no lo dejó hablar durante la atención a Kimberly Reyes, otra de las invitadas VIP.

Ami Rodríguez será el encargado de calificar la atención y el servicio de los concursantes definiendo quienes serán los merecedores de los beneficios y los castigos.

Esta noche se conocerá la placa final de nominados luego de que Valentino Lázaro revele quién será su salvado.

Juanda Caribe, Beba, Alejandro Estrada y Campanita esperan la decisión que definirá quién asegura su cupo en el top 6 y quién dependerá del apoyo del público para continuar en la casa más famosa del país.

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