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Laura de León reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look: ¿cerró algún ciclo?

La reconocida actriz colombiana reaparece con un nuevo cambio de imagen e internautas se preguntan por Salomón Bustamante.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Laura de León reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look: ¿cerró algún ciclo?
¿Cuál es el nuevo cambio delook de Laura de León? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Laura de León se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana quien ha adquirido gran popularidad, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana.

Además, la actriz también ha adquirido gran visibilidad al ser una reconocida creadora de contenido digital, quien mantiene informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, Laura de León ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras compartir mediante sus redes que está atravesando por una nueva etapa en su vida al cambiar de look.

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¿Cómo luce Laura de León tras cambiarse de look mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Laura de León ha aprovechado la oportunidad en demostrar que está llevando todos sus proyectos a nivel profesional, en especial, por todo lo que ha hecho en su vida cotidiana.

Laura de León reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look: ¿cerró algún ciclo?
Así luce en la actualidad Laura de León. | Foto: Canal RCN

Así también, Laura de León reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, presumiendo un nuevo cambio de imagen.

En el reciente video que compartió Laura de León, aparece con un nuevo cambio de look, presumiendo un capul en su cabello, el cual demuestra que está atravesando por un nuevo momento de su vida.

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¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante a la reciente publicación de Laura de León?

Recordemos que, en el pasado, Salomón Bustamante generó una gran variedad de opiniones con los internautas mediante las redes sociales tras los diversos rumores que circularon en redes frente a una posible ruptura con Laura de León.

Laura de León reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look: ¿cerró algún ciclo?
Esto le dijo Salomón Bustamante a Laura de León por su cambio de look. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, se evidencia que Salomón Bustamante tiene una química especial con Laura de León, pues, aprovechó la oportunidad para reaccionar a la reciente publicación que ella compartió mediante sus redes frente a su cambio de look.

Por este motivo, algunos internautas sospechan que ambos siguen juntos, pues, no se evidencia con exactitud que hayan terminaron su relación, pues se refleja que hay una buena conexión entre ambos.

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