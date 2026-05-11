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Mariana Zapata se pronunció tras la salida de Campanita en La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata no pudo ocultar sus sentimientos tras confirmarse la eliminación de Campanita en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata se pronunció tras la salida de Campanita
Mariana Zapata rompió en llanto tras la eliminación de Campanita / (Foto del Canal RCN)

La eliminación de Campanita cambió el ambiente dentro de La casa de los famosos Colombia. La reacción de Mariana Zapata llamó la atención luego de conocerse la decisión del público.

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¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del 10 de mayo, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Campanita quedaron en riesgo de abandonar el programa.

Alejandro Estrada había llegado a placa por decisión de la casa. Juanda Caribe, por su parte, fue enviado a eliminación tras la decisión de Alexa Torrex, participante eliminada anteriormente. Mientras tanto, Campanita quedó en riesgo luego de ser seleccionado por el público.

En varias conversaciones dentro de la casa, Juanda Caribe había manifestado que sentía que sería él quien terminaría dejando la competencia esta semana. Sin embargo, el resultado final tomó por sorpresa a varios participantes.

¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?
Campanita salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Campanita quedó eliminado al obtener el 6,76 % de los votos. Alejandro Estrada logró regresar a la casa con el mayor respaldo de la noche tras alcanzar el 70,01 %.

Juanda Caribe también aseguró su permanencia en el reality al conseguir el 23,22 % de los votos y continuará en competencia rumbo a la final.

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¿Cómo reaccionó Campanita tras confirmar su eliminación?

Momentos antes de conocer la decisión definitiva, Campanita habló sobre las dificultades que enfrentó durante su paso por el programa.

El bailarín explicó que una de las situaciones más complejas fue no poder comunicarse con su familia mientras permanecía dentro de la casa. Según contó, incluso cuando vivía fuera del país mantenía contacto constante con ellos.

¿Cómo reaccionó Campanita tras confirmar su eliminación?
Campanita reaccionó tras confirmar su eliminación / (Foto del Canal RCN)

Después de escuchar el resultado, Campanita abrazó a Juanda Caribe, participante con quien construyó una relación cercana durante la convivencia.

Aunque intentó despedirse con tranquilidad, terminó llorando luego de convertirse en el nuevo eliminado de la semana dentro del reality.

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¿Qué dijo Mariana Zapata tras la eliminación de Campanita?

La reacción de Mariana Zapata no pasó desapercibida luego de la salida de Campanita de La casa de los famosos Colombia.

Tras escuchar el resultado de la gala, Mariana comenzó a llorar y fue acompañada por Alejandro Estrada, quien le dijo que entendía lo que estaba sintiendo debido a la cercanía que ambos participantes tenían dentro de la competencia.

Durante la conversación, Alejandro también recordó a Campanita como un jugador estratégico y un competidor que logró destacarse en distintas pruebas y momentos del programa.

En redes sociales, varios internautas comentaron la reacción de Mariana Zapata dejó en evidencia la amistad y cercanía que ambos participantes tenían dentro del reality.

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