Beba lloró por las palabras de Mariana Zapata en La casa de los famosos; ¿cómo afectó su amistad?

Beba quedó afectada tras las palabras de Mariana Zapata en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3.

Beba y Mariana Zapata discutieron nuevamente en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué lloró Beba tras el brunch en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la dinámica, la paisa arremetió contra la barranquillera diciendo que no la soportaba cuando se ponía en la actitud de conveniente y morronga, ya que sabía que se estaba formando un shippeo con Alejandro Estrada y que, al ser uno de los competidores más fuertes, lo estaba aprovechando sin poner límites.

Mariana cuestionó el cambio de actitud que Beba tuvo luego de su resurrección, asegurando que por colgarse del actor cucuteño mejoró su trato hacia él, cuando antes no hacía otra cosa que criticarlo y advertir a los demás que no se le acercaran.

Las palabras de Zapata fueron contundentes y dejaron a la deportista visiblemente afectada. Al terminar la actividad, Beba no pudo contener el llanto y se desahogó con Valentino Lázaro, expresando su impotencia al escuchar que su examiga la llamara morronga y que insinuara que estaba permitiendo un acercamiento con Estrada.

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro al nuevo enfrentamiento entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Lázaro, por su parte, defendió a la barranquillera y señaló que Mariana busca cualquier oportunidad para herirla sin un motivo real.

Valentino criticó la inmadurez de Mariana al no permitir que Beba replicara, recordando que cada participante tiene su público y que más allá de aclarar las situaciones con los compañeros, lo importante es hacerlo frente al país, que finalmente es quien toma las decisiones del juego.

La gala de eliminación trajo consigo un giro importante: Campanita se convirtió en el nuevo eliminado al ser el que menos apoyo obtuvo por parte de los televidentes.

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Con su salida, Juanda Caribe y Alejandro Estrada lograron asegurar su lugar en el top 6, acercándose cada vez más a la final de la tercera temporada del reality.

Este resultado dejó configuradas tres parejas que han mostrado su alianza abiertamente: Alejandro con Tebi, Mariana con Juanda y Valentino con Beba.

Sin embargo, el formato exige que se forjen nuevas alianzas para evitar convertirse en el próximo eliminado.

Campanita también dejó nominado a Valentino Lázaro quien comienza la semana en riesgo de abandonar el juego.