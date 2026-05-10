Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionaron Juanda Caribe y Mariana Zapata tras la eliminación de Campanita

Juanda Caribe y Mariana Zapata reaccionaron con sorpresa tras la eliminación de Campanita de La casa de los famosos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así reaccionaron Juanda y Mariana tras la eliminación de Campanita
Así reaccionaron Juanda Caribe y Mariana tras la eliminación de Campanita (Foto Canal RCN)

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó un momento inesperado para varios participantes y seguidores del programa.

Artículos relacionados

En la noche del 10 de mayo, Campanita se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público.

La salida del bailarín causó sorpresa dentro de la casa, especialmente porque muchos participantes pensaban que otro famoso abandonaría el reality esta semana.

Entre quienes más reaccionaron a la eliminación estuvieron Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes mantenían una relación cercana con Campanita dentro de la competencia.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Campanita?

Durante la gala de eliminación, los últimos participantes en quedar dentro de la sala fueron Juanda Caribe y Campanita, aumentando aún más la tensión del momento.

Cuando Carla Giraldo anunció el nombre del eliminado, Juanda Caribe quedó visiblemente impactado por la decisión del público.

Y es que, durante gran parte de la semana, el participante había confesado varias veces que sentía que sería él quien abandonaría la competencia.

Por esta razón, al escuchar que Campanita era el eliminado, Juanda reaccionó con sorpresa y tristeza, ya que ambos habían fortalecido una amistad dentro del reality.

El humorista también tuvo un emotivo gesto con Campanita en medio de la despedida.

Luego de abrazarlo, el participante decidió darle un objeto personal como recuerdo de su paso juntos por La casa de los famosos Colombia.

Juanda se quitó el collar que llevaba puesto y le entregó uno de sus dijes para que lo recordara fuera de la competencia.

Juanda Caribe quedó en shock tras la salida de Campanita del reality
Juanda Caribe quedó en shock tras la salida de Campanita del reality (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata tras la eliminación de Campanita?

Por su parte, Mariana Zapata también reaccionó rápidamente tras conocer la salida de Campanita.

La participante abrazó a Juanda Caribe tras conocer que había regresado a la casa y aprovechó para preguntarle qué le había dicho Campanita antes de despedirse.

Juanda le reveló que el bailarín le había enviado un mensaje especial para ella, diciéndole que la amaba y que esperaba poder verla nuevamente fuera de la competencia.

Mariana Zapata no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de su amigo y, en medio de la tristeza, conversó con Juanda Caribe sobre los últimos momentos que vivió Campanita dentro de la competencia.

La reacción de Mariana dejó en evidencia la cercanía que ha construido con Juanda durante las últimas semanas del reality.

Mariana Zapata reaccionó tras la salida de Campanita
Mariana Zapata reaccionó tras la salida de Campanita (Foto Canal RCN)

¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?

Campanita abandonó oficialmente la competencia tras obtener el 6,76%, siendo este el porcentaje más bajo de votación de la noche.

Mientras tanto, Alejandro Estrada y Juanda Caribe lograron asegurar su permanencia y continuar en la lucha por llegar a la final de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Quedó definido el Top 6 de La casa de los famosos: uno ya está nominado La casa de los famosos

El Top 6 de La casa de los famosos Colombia confirmado: ¿quién está en riesgo de eliminación?

La casa de los famosos ya tiene Top 6 y uno de los participantes quedó en riesgo de eliminación esta semana.

Beba y Mariana Zapata se enfrentaron en el brunch. La casa de los famosos

Beba lloró por las palabras de Mariana Zapata en La casa de los famosos; ¿cómo afectó su amistad?

Beba lloró tras las palabras de Mariana, un episodio que dejó claro que la amistad no volverá a ser igual en La casa de los famosos.

Campanita fue eliminado de La casa de los famosos y así reaccionó La casa de los famosos

Campanita fue eliminado de La casa de los famosos Colombia: así reaccionó

Campanita abandonó La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor votación del público esta semana hoy.

Lo más superlike

Alexa y Maiye Torrex lanzan dardo. Talento nacional

Alexa y Maiye Torrex lanzan indirecta a Jhorman Toloza con polémico video: "La de la plata era yo"

Alexa Torrex y su hermana Maiye causaron revuelo en redes sociales al compartir un video con indirecta para Jhorman Toloza.

Falleció icónico actor que participó en Star Wars: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor de Star Wars: ¿quién es?

Paola Jara compartió fotografía junto a Emilia tras el día de las madres: ¿mostró el color de sus ojos? Paola Jara

Paola Jara compartió fotografías junto a Emilia tras el día de las madres: ¿mostró el color de sus ojos?

Germán Vargas Lleras tuvo varios cargos públicos en Colombia. Salud

Germán Vargas Lleras: la enfermedad que padecía y que marcó sus últimos años

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia