Así reaccionaron Juanda Caribe y Mariana Zapata tras la eliminación de Campanita

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó un momento inesperado para varios participantes y seguidores del programa.

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En la noche del 10 de mayo, Campanita se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público.

La salida del bailarín causó sorpresa dentro de la casa, especialmente porque muchos participantes pensaban que otro famoso abandonaría el reality esta semana.

Entre quienes más reaccionaron a la eliminación estuvieron Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes mantenían una relación cercana con Campanita dentro de la competencia.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Campanita?

Durante la gala de eliminación, los últimos participantes en quedar dentro de la sala fueron Juanda Caribe y Campanita, aumentando aún más la tensión del momento.

Cuando Carla Giraldo anunció el nombre del eliminado, Juanda Caribe quedó visiblemente impactado por la decisión del público.

Y es que, durante gran parte de la semana, el participante había confesado varias veces que sentía que sería él quien abandonaría la competencia.

Por esta razón, al escuchar que Campanita era el eliminado, Juanda reaccionó con sorpresa y tristeza, ya que ambos habían fortalecido una amistad dentro del reality.

El humorista también tuvo un emotivo gesto con Campanita en medio de la despedida.

Luego de abrazarlo, el participante decidió darle un objeto personal como recuerdo de su paso juntos por La casa de los famosos Colombia.

Juanda se quitó el collar que llevaba puesto y le entregó uno de sus dijes para que lo recordara fuera de la competencia.

Juanda Caribe quedó en shock tras la salida de Campanita del reality (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Mariana Zapata tras la eliminación de Campanita?

Por su parte, Mariana Zapata también reaccionó rápidamente tras conocer la salida de Campanita.

La participante abrazó a Juanda Caribe tras conocer que había regresado a la casa y aprovechó para preguntarle qué le había dicho Campanita antes de despedirse.

Juanda le reveló que el bailarín le había enviado un mensaje especial para ella, diciéndole que la amaba y que esperaba poder verla nuevamente fuera de la competencia.

Mariana Zapata no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de su amigo y, en medio de la tristeza, conversó con Juanda Caribe sobre los últimos momentos que vivió Campanita dentro de la competencia.

La reacción de Mariana dejó en evidencia la cercanía que ha construido con Juanda durante las últimas semanas del reality.

Mariana Zapata reaccionó tras la salida de Campanita (Foto Canal RCN)

¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?

Campanita abandonó oficialmente la competencia tras obtener el 6,76%, siendo este el porcentaje más bajo de votación de la noche.

Mientras tanto, Alejandro Estrada y Juanda Caribe lograron asegurar su permanencia y continuar en la lucha por llegar a la final de La casa de los famosos Colombia.