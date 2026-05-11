En las últimas horas, el nombre de Campanita se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por todos los sucesos que vivió dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, sino que también, por ser el reciente eliminado de la competencia.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, quienes se sorprendieron con las últimas palabras que compartió el exparticipante dentro de la competencia.

Por este motivo, la eliminación de Campanita ha generado múltiples interacciones por parte de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento y, también, por parte de los internautas, quienes han reaccionado al respecto.

¿Cuál fue la razón por la que Campanita fue recientemente eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Campanita demostró a lo largo de la competencia en tener una arrolladora y carismática personalidad, en especial, por todos los sucesos que demostró tener durante estos casi cuatro meses.

Así fue eliminado Campanita de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, en la gala de la noche del pasado 10 de mayo, los participantes que se encontraron dentro de la placa de nominados fueron: Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Campanita.

En medio de la votación que eligió el público, el participante que en primer lugar obtuvo más votos de salvación fue Alejandro Estrada con el 70.01% de los votos, seguido Juanda Caribe con el 23.22% y Campanita, quien tuvo el menor puntaje con el 6.76%.

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¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo tras la eliminación de Campanita de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Sofía Jaramillo tras eliminación de Campanita. | Foto: Canal RCN

Sin duda, la reciente eliminación de Campanita ha generado múltiples reacciones por parte de los internautas y por parte de varias celebridades, entre esas, Sofía Jaramillo, quien expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras: