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Paola Jara celebró su cumpleaños mostrando a Emilia y causó furor en redes | FOTO

Paola Jara celebró su cumpleaños compartiendo una foto de su pequeña hija Emilia, destando múltiples reacciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara celebró su cumpleaños mostrando a Emilia y enloqueció las redes
Paola Jara celebró su cumpleaños mostrando a Emilia y enloqueció las redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida cantante colombiana Paola Jara celebró un nuevo año de vida compartiendo una tierna imagen de Emilia, publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue la foto que Paola Jara compartió de Emilia?

El pasado sábado 16 de mayo Paola Jara celebró su cumpleaños número 43 en medio de su gira por Europa y en compañía de su esposo Jessi Uribe y su pequeña hija Emilia.

Paola Jara conmueve redes con imágenes de Emilia
Fotos de Emilia compartidas por Paola Jara causan furor. (Foto/ Buen día, Colombia)

Aunque la cantante tuvo que pasar esta fecha especial trabajando, también habría aprovechado para compartir con su familia y sus seguidores en redes sociales, en donde estuvo activa compartiendo mensajes que había recibido.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Paola Jara sorprendió con una emotiva instantánea junto a su pequeña hija Emilia causando gran furor entre sus seguidores, pues aunque aún se niega a mostrar su rostro, la cantante continúa compartiendo los tiernos outfits que elige para la pequeña.

En esta ocasión Paola Jara visitó a la pequeña con una sudadera azul y su larga melena castaño oscuro. La tierna imagen no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara a la foto de Emilia?

La reciente fotografía que compartió Paola Jara junto a su hija Emilia no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde cientos de seguidores llenaron la publicación con mensajes de ternura y admiración por la pequeña, quien volvió a robarse la atención pese a que la cantante continúa sin mostrar completamente su rostro.

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Entre los comentarios de los internautas destacaron mensajes como: “Emilia está cada día más grande y hermosa”, “Qué ternura de foto”, y “Definitivamente heredó toda la belleza de sus papás”.

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe aún prefieren no mostrar el rostro de Emilia, cada publicación relacionada con la pequeña termina emocionando a los seguidores de los cantantes, y esta vez no fue la excepción.

Así luce Emilia en foto compartida por Paola Jara
Emilia se roba las miradas en foto compartida por Paola Jara. (Foto/ Buen día, Colombia)
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