Paola Jara celebró su cumpleaños mostrando a Emilia y causó furor en redes | FOTO

La reconocida cantante colombiana Paola Jara celebró un nuevo año de vida compartiendo una tierna imagen de Emilia, publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones en redes sociales.

¿Cuál fue la foto que Paola Jara compartió de Emilia?

El pasado sábado 16 de mayo Paola Jara celebró su cumpleaños número 43 en medio de su gira por Europa y en compañía de su esposo Jessi Uribe y su pequeña hija Emilia.

Fotos de Emilia compartidas por Paola Jara causan furor. (Foto/ Buen día, Colombia)

Aunque la cantante tuvo que pasar esta fecha especial trabajando, también habría aprovechado para compartir con su familia y sus seguidores en redes sociales, en donde estuvo activa compartiendo mensajes que había recibido.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Paola Jara sorprendió con una emotiva instantánea junto a su pequeña hija Emilia causando gran furor entre sus seguidores, pues aunque aún se niega a mostrar su rostro, la cantante continúa compartiendo los tiernos outfits que elige para la pequeña.

En esta ocasión Paola Jara visitó a la pequeña con una sudadera azul y su larga melena castaño oscuro. La tierna imagen no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara a la foto de Emilia?

La reciente fotografía que compartió Paola Jara junto a su hija Emilia no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde cientos de seguidores llenaron la publicación con mensajes de ternura y admiración por la pequeña, quien volvió a robarse la atención pese a que la cantante continúa sin mostrar completamente su rostro.

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Entre los comentarios de los internautas destacaron mensajes como: “Emilia está cada día más grande y hermosa”, “Qué ternura de foto”, y “Definitivamente heredó toda la belleza de sus papás”.

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe aún prefieren no mostrar el rostro de Emilia, cada publicación relacionada con la pequeña termina emocionando a los seguidores de los cantantes, y esta vez no fue la excepción.