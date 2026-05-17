Así fue el millonario regalo que Blessd le dio a su mamá por el Día de las Madres

El cantante de música urbana Blessd sorprendió a su mamá con un millonario regalo durante la celebración del Día de las Madres. El artista compartió el emotivo momento en redes sociales, donde dejó ver la lujosa sorpresa con la que quiso homenajear a su madre, generando cientos de reacciones entre sus seguidores.

¿Cuál fue el millonario regalo con el que Blessd sorprendió a su mamá por el Día de las madres?

Durante la tarde de este domingo 17 de mayo Blessd sorprendió a sus millones de seguidores al compartir el millonario detalle que preparó para su mamá con motivo del Día de las madres que se llevó a cabo el pasado 10 de mayo.

Blessd y Manuela QM se preparan para darle la bienvenida a su hijo (Foto Mike Coppola / AFP)

En la publicación, el joven artista compartió la lujosa camioneta con la que sorprendió a su mamá. El modelo escogido para la mujer fue una Toyota Sequoia blanca que oscila entre los $490.000.000 y los $580.000.000 de pesos colombianos.

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Las fotografías que fueron compartidas a través de la cuenta oficial de Instagram del artista, en al que acumula una gran cantidad de seguidores, estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que destacó que su principal propósito era seguir trabajando para que no le faltara nada.

“Te amo madre voy a trabajar toda mi vida pa que no te falte nada feliz día de las madres mi reina”

¿Cómo reaccionó la mamá de Blessd al recibir su nueva camioneta?

La mamá de Blessd no ocultó su emoción tras recibir la lujosa camioneta que el cantante le regaló por el Día de las Madres y, a través de la casilla de comentarios de la publicación original, le dedicó un emotivo mensaje en el que aseguró que más allá del millonario detalle, lo que más valoró fue el amor con el que su hijo le entregó el obsequio.

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