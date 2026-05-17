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Alexa Torrex reveló detalles de la complicada situación que atraviesa actualmente: “ me envidian”

Alexa Torrex reveló que atraviesa una situación complicada relacionada con Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex reveló que no sabe de quién ser Jefe de campaña: ¿Tebi o Alejandro?
Alexa Torrex reveló que no sabe de quién ser Jefe de campaña: ¿Tebi o Alejandro? (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió que atraviesa una situación complicada por decisiones y posturas dentro del entorno del programa que involucran a Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

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¿Cuál es la complicada situación que atraviesa Alexa Torrex y qué tiene que ver Tebi y Alejandro?

En las últimas horas Alexa Torrex compartió un llamativo video en el que expresó su preocupación sobre su rol como jefe de campaña dentro de La casa de los famosos Colombia, pues en competencia aún continúa Alejandro Estrada y Tebi Bernal, participantes con los que tuvo gran afinidad dentro de la competencia.

Alexa Torrex reveló el difícil dilema que enfrenta entre Tebi y Alejandro
Alexa Torrex reveló el difícil dilema que enfrenta entre Tebi y Alejandro. (Foto Canal RCN).

Con humor, la creadora de contenido mencionó que tenía a dos hombres peleándose por ella, haciendo referencia a las conversaciones que han tenido ambos participantes dentro de La casa de los famosos Colombia frente a quién apoyaría la exparticipante en la etapa final del programa.

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“Tengo dos hombres peleándose por mí… Lo sé, me envidian, lo que toda mujer desea en la vida”, mencionó.

Sin embargo, confesó que había un gran problema ya que no sabía de quién ser aliada, ya que solo podía escoger a uno de los dos: Tebi Bernal, el joven que “le gusta”, y Alejandro Estrada su “mejor amigo”.

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¿Por quién se inclina más Alexa Torrex en esta importante etapa de La casa de los famosos?

Sin embargo, en medio de un análisis objetivo, Alexa Torrex mencionó que, aunque le hizo una promesa a Tebi Bernal, Alejandro Estrada no logró crear más amistades dentro del programa aparte de ella y Tebi, por lo que ella sería su único apoyo dentro de la competencia.

¿Tebi o Alejandro? Alexa Torrex confesó la decisión que aún no logra tomar
¿Tebi o Alejandro? Alexa Torrex confesó la decisión que aún no logra tomar. (Foto Canal RCN).

“Por un lado, Alejo no tiene a nadie más que yo, el hombre no hizo amiguitos a parte de mí y de Tebi, y por otro lado, yo hice una pinky promise con Tebi y no sé si la cumpliré”

Lo cierto es que por ahora, Alexa Torrex no ha tomado una decisión definitiva sobre a quién apoyará en esta importante etapa de La casa de los famosos Colombia, situación que mantiene a los seguidores a la expectativa.

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