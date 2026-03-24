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Luly Bossa reveló detalles de su historia junto a Carlos Vives: este fue el momento que no olvidó

Luly Bossa habló de su historia con Carlos Vives. La actriz contó cómo vivió una escena que le generó mucha incomodidad.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luly Bossa reveló detalles de su historia junto a Carlos Vives
Luly Bossa recordó su actuación junto a Carlos Vives / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Luly Bossa volvió a captar la atención al recordar cómo fue su historia con Carlos Vives. La actriz generó todo tipo de reacciones al compartir un momento particular que no pasó desapercibido.

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¿Por qué se dice que Carlos Vives fue novio de Luly Bossa?

Durante una entrevista con Laura Acuña, Luly Bossa aclaró que la relación con Carlos Vives no fue fuera de cámaras, sino parte de una historia dentro de una producción televisiva. Ambos interpretaban a una pareja y compartieron varias escenas que requerían de acercamiento físico.

¿Por qué se dice que Carlos Vives fue novio de Luly Bossa?
Luly Bossa recuerda cómo fue trabajar con Carlos Vives / (Foto del Canal RCN y AFP)

La actriz mencionó que en ese momento Carlos Vives llegaba de otro proyecto y se integró al elenco de esta producción, en la que también participaban otros actores reconocidos como Connie Medina.

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¿Qué dijo Luly Bossa sobre actuar con Carlos Vives?

En la conversación, Bossa relató que una de las primeras escenas que grabó con Carlos Vives incluía una reacción inesperada. Según contó, la escena comenzaba con un acercamiento entre los personajes que terminaba con una acción de rechazo.

Yo era la novia Carlos y la primera escena que hago con Carlos es de que él me besa y yo le p3g0.

Lo que llamó la atención fue que la escena tuvo que repetirse en varias ocasiones, específicamente ocho veces. Esto implicaba que la actriz debía ejecutar la acción de manera realista en cada toma, siguiendo las indicaciones de producción.

¿Qué dijo Luly Bossa sobre actuar con Carlos Vives?
Luly Bossa reveló detalles sobre su actuación con Carlos Vives / (Foto del Canal RCN y AFP)

Bossa explicó que, aunque se trataba de actuación, era necesario que el gesto se viera creíble en cámara, lo que hizo que la repetición de la escena fuera exigente en términos de precisión.

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¿Qué sintió Luly Bossa al actuar con Carlos Vives?

La actriz también compartió cómo vivió ese momento durante la grabación. Según relató, sintió incomodidad por tener que repetir la escena varias veces, especialmente porque implicaba un contacto físico que debía verse auténtico.

Además, mencionó que le generaba cierta preocupación acertar en cada toma, tanto por la coordinación como por la necesidad de cumplir con lo que requería la escena. A pesar de esto, destacó que se trató de una experiencia propia del trabajo actoral.

El comentario fue ampliamente compartido por los internautas, quienes recordaron el momento y destacaron "la conexión" que había entre estos dos artistas.

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