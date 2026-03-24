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Comparan a Giovanny Ayala con Yina Calderón tras comentarios sobre sus colegas: ¿qué dijo?

Giovanny Ayala es comparado con Yina Calderón tras comentarios sobre Jessi Uribe y otros artistas del género popular.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Giovanny Ayala es comparado con Yina Calderón tras comentarios sobre sus colegas
Giovanny Ayala es comparado con Yina Calderón en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Algunos comentarios de Giovanny Ayala sobre varios colegas del género popular volvieron a ponerlo en el centro de la conversación digital, donde surgieron comparaciones que no pasaron desapercibidas.

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¿Por qué comparan a Giovanny Ayala con Yina Calderón?

El cantante Giovanny Ayala se convirtió en tendencia luego de opinar públicamente sobre la relación de Jhonny Rivera y Jenny López, lo que provocó una ola de reacciones en redes. Sin embargo, más allá de sus palabras, lo que tomó fuerza fue la comparación que varios internautas hicieron con Yina Calderón.

De acuerdo con los usuarios, el motivo principal de esta comparación radica en que consideran que el artista está opinando sobre aspectos personales de otros colegas, algo que, según señalan, es característico de las polémicas que ha protagonizado la creadora de contenido.

En distintas plataformas, seguidores del género popular han expresado que Ayala debería centrarse en su carrera musical y evitar intervenir en situaciones privadas. Algunos comentarios incluso señalan que este tipo de intervenciones generan tensiones innecesarias dentro de la industria.

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¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre sus colegas?

La controversia más reciente surgió a partir de un mensaje que el cantante publicó en sus redes sociales:

“No tengo que casarme con un país entero, tirar la casa por la ventana, ni gastar millones”.

Estas palabras fueron interpretadas por varios internautas como una indirecta a la boda de Jhonny Rivera, evento que generó conversación por su alcance mediático.

Este no ha sido el único comentario que ha generado reacciones. En días anteriores, Ayala también opinó sobre Jessi Uribe, refiriéndose a su estilo vocal. En un video difundido en redes, expresó que el artista debía modificar su forma de cantar.

“Hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando”.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre sus colegas?
Giovanny Ayala opina sobre sus colegas en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Además, el cantante ha compartido opiniones sobre otros exponentes de la música popular, destacando trayectorias y características específicas. Estas intervenciones han sido interpretadas de distintas formas por los usuarios, quienes han amplificado la conversación.

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¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre las comparaciones con Yina Calderón?

Hasta el momento, Giovanny Ayala no se ha pronunciado directamente sobre las comparaciones con Yina Calderón. No obstante, en otras ocasiones ha manifestado que tiene libertad para expresar sus opiniones sobre diferentes temas, incluyendo lo que ocurre en la industria musical.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre las comparaciones con Yina Calderón?
Giovanny Ayala se pronuncia sobre los comentarios en redes / (Foto del Canal RCN)

Mientras tanto, la conversación continúa en redes sociales, donde los internautas siguen reaccionando tanto a sus comentarios como a la forma en que estos son percibidos por los demás artistas.

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