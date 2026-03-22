Johanna Fadul abandona su casa tras rumores de infidelidad de Juanse Quintero

La inesperada reacción de Johanna Fadul tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero generó comentarios en redes sociales. La actriz llamó la atención al compartir el momento en el que decidió alejarse de su esposo.

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¿Por qué se rumora que Juanse Quintero le fue infiel a Johanna Fadul?

La situación entre Juanse Quintero y Beba, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales. Todo comenzó cuando Beba le comentó a Mariana Zapata que el cantante le habría escrito a través de Instagram.

Ese comentario se difundió rápidamente fuera del reality, generando especulaciones entre los seguidores del programa, quienes empezaron a buscar indicios que confirmaran o desmintieran la versión.

Juanse Quintero enfrenta rumores de infidelidad a Johanna Fadul / (Fotos del Canal RCN)

Según algunos internautas, la relación dentro del programa permitió que ciertos gestos y mensajes fueran interpretados como señales de interés. Sin embargo, hasta ese momento, no existían pruebas directas que respaldaran las acusaciones de infidelidad.

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¿Qué pruebas se viralizaron sobre la supuesta infidelidad de Juanse Quintero?

Tras su salida del reality en marzo de 2026, Beba aclaró en una entrevista en Buen Día Colombia que no existieron mensajes privados ni conversaciones directas con Juanse Quintero.

Beba aclaró rumores de supuesta infidelidad con Juanse Quintero / (Fotos del Canal RCN)

La polémica se originó principalmente por varios “likes” que el actor habría dado a fotografías antiguas en redes sociales. Para algunos usuarios, estas interacciones fueron interpretadas como una señal de interés, lo que provocó que la situación escalara en redes.

La hermana de Beba también compartió capturas de pantalla que respaldaban esta versión. Por su parte, Juanse Quintero negó haber enviado mensajes y los fans aseguran que eliminó los “likes” luego de que la historia se hiciera viral.

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¿Johanna Fadul se fue de su casa tras los rumores?

La reacción de Johanna Fadul no pasó desapercibida. Los fans destacan que la actriz manejó la situación con humor y en varias ocasiones aclaró que los rumores eran falsos. Johanna también revisó el celular de su esposo y no encontró ninguna conversación comprometida.

Sin embargo, la situación tomó un giro que llamó la atención de los internautas: Fadul decidió abandonar momentáneamente su casa tras los rumores de infidelidad.

En un video compartido en redes sociales, se le vio saliendo con maletas y acompañada de sus perros, explicando que se iba por la supuesta infidelidad. Apenas unos segundos después, el timbre sonó y la actriz regresó.

“Yo regresando porque solo fue un like”, escribió en el video.

Este episodio llamó la atención en redes, donde los seguidores destacaron cómo Johanna manejó la situación, transformando un rumor viral en un momento ampliamente comentado.