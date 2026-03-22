Paola Jara reveló a Emilia en fotos inéditas junto a Jessi Uribe: así se ve

Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a su hija Emilia, el pasado 19 de noviembre de 2025, pues tras el anuncio de su embarazo, la noticia del nacimiento de la niña fue una de las más esperadas durante el año.

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Tras la llegada de la pequeña, los fanáticos de los artistas han estado muy pendientes de la revelación de su rostro, ya que ninguno de los dos la ha presentado oficialmente, pese a que la han mostrado en redes.

En horas de la mañana de este domingo 22 de marzo, Paola hizo una publicación para felicitar a Jessi en su cumpleaños y reveló imágenes inéditas de la pequeña junto a su padre.

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¿Cuáles fueron las fotos inéditas que publicó Paola Jara sobre su hija?

A través de Instagram, Paola Jara felicitó por su cumpleaños a su esposo, Jessi Uribe, pues el post generó todo tipo de reacciones ya que contiene imágenes inéditas de Emilia, en donde se ve cómo luce.

Paola Jara deja ver cómo luce Emilia en nuevas imágenes. (Foto/ Buen día, Colombia)

Por un lado, la primera foto del carrusel es Emilia con globos de cumpleaños y un pequeño cartel que dice “feliz cumpleaños, papito”.

En otras imágenes, aparece la niña recién nacida e incluso, dormida sobre los brazos de su papá, en ellas se alcanza se ve parte del rostro de la niña.

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¿Jessi Uribe reveló la cara de su hija?

En esta semana, Jessi Uribe causó revuelo en redes sociales tras publicar un video con su hija, Emilia, en donde se alcanza a ver más de la cara de la pequeña.

Por lo que no se ve de frente, no se logra conocer con detalle cómo es su rostro, sin embargo, al menos se conoce un poco más de la niña.

Paola Jara muestra a Emilia en imágenes inéditas con su papá. (Foto: Freepik)

¿Qué ha dicho Jessi Uribe y Paola Jara sobre dejar ver el rostro de Emilia?

A través de sus redes sociales, Paola Jara cuestionó el hecho de dejar ver el rostro de su hija, debido a que no le parecería correcto exponerla, ya que es muy chiquita.

Por su lado, Jessi Uribe dijo que el bautizo será el día en el que la muestren, pero él es el que más dejado ver a la menor, por lo que puede ser una probabilidad de que pronto la presenten oficialmente.