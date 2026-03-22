En medio de una entrevista, Sara Corrales compartió detalles sobre el instante en que recibió la noticia de que sería mamá. Su reacción generó múltiples reacciones en redes sociales.

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¿Cómo descubrió Sara Corrales que estaba embarazada?

Durante su participación en el programa Vos Podés, Sara Corrales contó que antes de quedar embarazada pasó por varios procedimientos médicos. Explicó que inició tratamientos porque tenía pocos óvulos disponibles, por lo que decidió preservarlos para poder usarlos después.

Yo dije: mira, yo tengo estos óvulos en este momento, yo los quiero sacar ya y guardar ya para usar en 5, 6, 7 meses.

La actriz explicó que tomó esta decisión pensando en un plazo cercano, no a varios años como muchos creyeron. Sin embargo, tras el proceso de extracción y fecundación de los óvulos, los resultados no fueron los esperados, ya que no se logró formar embriones.

Sara Corrales compartió cómo descubrió que estaba embarazada / (Foto de AFP y Freepik)

Ante esta situación, los médicos le propusieron otras opciones, entre ellas la donación de óvulos. Según contó, esta alternativa le generó dudas en ese momento.

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¿Qué tratamientos médicos realizó Sara Corrales antes del embarazo?

Sara Corrales contó que se sometió a dos tratamientos para estimular la producción de óvulos. Este tipo de procedimiento se utiliza cuando hay pocos óvulos disponibles, lo que puede dificultar un embarazo.

Sara Corrales reveló que tratamientos se realizó antes del embarazo / (Foto de AFP)

Después de estos intentos, los resultados no fueron los esperados, por lo que tuvo que considerar otras opciones. En ese momento, su especialista le sugirió acudir a un banco de donantes, donde se pueden elegir características similares a las de la paciente.

Ante esto, Corrales reveló que no estaba del todo de acuerdo con la idea:

Y yo: Diosito bendito, te suplico, no, por favor.

La actriz contó que, mientras tomaba estas decisiones, siguió con los controles médicos regulares para monitorear su estado.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre el momento exacto en que supo la noticia?

De acuerdo con su relato, el momento en que conoció la noticia ocurrió durante una consulta médica. Mientras revisaban los resultados una y otra vez, el especialista le confirmó que estaba embarazada.

Sara describió la escena como inesperada, teniendo en cuenta el proceso previo y las opciones que se estaban evaluando en ese momento. Según contó, la noticia llegó justo cuando contemplaba otras alternativas para lograr el embarazo.

Tras compartir su experiencia, varios internautas han comentado en redes sociales sobre el proceso que atravesó la actriz, destacando su resiliencia y la emoción con la que cuenta su historia.